“Waarom val ik altijd op hezelfde sterrenbeeld?” Astrologe geeft relatieadvies aan Amandine en Noa

Ram Amandine* (31) en Vissen Noa* (28) zien patronen in hun partners en de mensen waarmee ze daten. Zonder dat ze daar bewust rekening mee houden, vallen ze voortdurend op hetzelfde sterrenbeeld. Astrologe Cato Vermeulen legt uit hoe dat komt en geeft gericht datingadvies waar mensen met andere tekens ook iets aan hebben. “Met drie planeten in Vissen heb je heel veel waterenergie, en ga je jezelf dus ook sneller aangetrokken voelen tot andere watertekens.”

Steeds meer mensen daten op basis van hun sterrenbeeld. In NINA’s nieuwe reeks ‘Astrolove’ achterhalen we of liefde écht in de sterren geschreven staat. Op basis van hun sterrenbeeld geeft een ervaren astrologe relatieadvies aan Vlamingen. Met wie matchen ze? Welke sterktes en conflicten voorspellen de planeten voor hen? Astrologe Cato voegt ook algemene tips voor elk sterrenbeeld toe.

Vissen Noa (28) is na een lange relatie weer single en trekt vooral Kreeften aan

“Sinds ik terug volop aan het daten ben, zie ik duidelijke patronen in de mensen waartoe ik me aangetrokken voel”, begint Noa. “Zelf ben ik nogal vurig en sociaal, maar anderzijds ook emotioneel en introvert. Ik val altijd op mannen die wat kalmer zijn, bij hen heb ik het gevoel dat ik kan thuiskomen. Toch zijn het meestal allesbehalve doorsnee types: ze hebben vaak een passie voor mode of muziek en een excentriekere uitstraling of (levens)stijl.”

“Sinds ik single ben, heb ik vijf mensen gedate die ik oprecht leuk vond. Zij waren toevallig allemaal jarig in juli, besefte ik plots: het waren stuk voor stuk Kreeften. Een goede match voor Vissen zoals ik, volgens Google. Toen ik mijn eerdere, serieuze relaties ging analyseren, viel ik pas helemaal van mijn stoel. Mijn eerste vriendje van toen ik zestien was, met wie ik drie jaar lang samen was? Kreeft. Mijn vorig lief, waar ik vijf jaar lang een zeer goede relatie mee had, was dan weer Schorpioen, maar ook dat blijkt een goede match te zijn voor mijn sterrenbeeld.”

“Tussen de Kreeften door zijn er hier en daar ook anderen op mijn pad gekomen: altijd Leeuwen. Dat waren types waartoe ik me aanvankelijk heel aangetrokken voelde, maar waar ik mezelf niet mee in een relatie zag. Ik vond ze te ijdel en stoorde me aan hoe graag ze in het middelpunt van de belangstelling staan. (lacht) Ik hou daar zelf ook wel van, misschien dat het daarom botste?”

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Unsplash

Astrologe Cato geeft relatieadvies aan Noa

“Je zegt over jezelf dat je vurig en sociaal bent, Noa, maar anderzijds ook emotioneel en introvert. Dat is héél logisch, als ik naar je astrologische chart kijk. Je hebt drie planeten in Vissen staan: Zon, Saturnus en Mercurius. Vissen zijn een waterteken, ze zijn zachtaardig en wat introverter. Maar jouw ascendant is Ram, een vuurteken. Je ascendant staat voor hoe de buitenwereld jou ziet. Hoe je vanbinnen écht bent, is dus heel tegenstrijdig met hoe je overkomt, met hoe mensen jou zien. Vissen zijn eigenlijk flexibel en meegaand, terwijl Ram juist de go-getter is, rechtuit, impulsief, en geen blad voor de mond neemt. Dat je vaak date met Kreeften en een relatie had met een Schorpioen, is ook heel logisch. Met drie planeten in Vissen heb je heel veel waterenergie, en ga je jezelf dus ook sneller aangetrokken voelen tot andere watertekens.”

Quote Op vlak van daten en liefde kan je in eerste instantie overkomen als koud en afstande­lijk. Je houdt namelijk helemaal niet van dramati­sche toestanden. Astrologe Cato Vermeulen

“Venus is de planeet van relaties, van wat we belangrijk vinden, van waar we waarde aan hechten. Jouw Venus staat in Waterman, dat betekent dat je houdt van niet-conventionele types en relaties. Ook dat gaf je zelf aan. Op vlak van daten en liefde kan je in eerste instantie overkomen als detached, een beetje koud en afstandelijk. Je houdt namelijk helemaal niet van dramatische toestanden. In relaties ligt de focus voor jou eerder op intellect en forward thinking. Er moet ook een zekere vriendschapsbasis zijn met jouw partner, voor je daar iets romantisch mee zou kunnen beginnen.”

Quote Ook al val je vaak op kalmere types, toch ben je volgens mij het meest geschikt voor een partner die levendig is en niet te onderdanig. Astrologe Cato Vermeulen

“Doordat je Venus in Waterman staat, hou je niet van drama, maar dat staat in schril contrast met je vurige Marsteken: Leeuw. Mars is de planeet van daadkracht, maar ook van seksualiteit. Dit is waar het interessant wordt, Noa, want de tegenstelling tussen jouw Venus en Mars creëert een zeer intens gevoelsleven. Als je van iemand houdt, uit je jouw sterke gevoelens door middel van diep gepassioneerde, soms zelf dramatische uitingen van genegenheid. Met het risico dat je partner zich hierdoor bedreigd voelt. Klopt dat?”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Astrologe Cato Vermeulen.

“Ook al val je vaak op kalmere types, toch ben je volgens mij het meest geschikt voor een partner die levendig is en niet te onderdanig. Iemand die jouw intense passies evenaart. Een Leeuw, bijvoorbeeld, of iemand met veel Leeuw-energie in zijn chart. Vrouwen voelen zich wel vaker aangetrokken tot mannen die dezelfde energie representeren als hun Marsteken, dus het is niet zo gek dat er vaak Leeuwen op jouw pad zijn gekomen. Ik zie potentieel voor een mooie relatie met een Leeuw: warme, flamboyante, charmante, grappige types. Anderzijds zijn Leeuwen ook showbeesten die houden van complimentjes krijgen, en staan ze inderdaad graag in het middelpunt van de aandacht. Een goeie match zou iemand zijn die zijn Leeuw-energie op een gezonde manier uit: iemand die niet té dominant is, niet té veel belang hecht aan externe validatie en constant wacht op applaus, maar jou juist behandelt als queen. Het is namelijk heel belangrijk voor jou dat jij je gezien voelt in een relatie.”

Ram Amandine (31) heeft altijd relaties met Leeuwen

Amandine is acht jaar samen met haar huidige vriend. “Toen ik een relatie startte met Boris, viel het mij plots op dat de verjaardagen van hem en al mijn serieuze exen dicht bij elkaar liggen: het zijn alledrie Leeuwen. Ik dacht: wow, da’s toevallig. Ik heb wel andere sterrenbeelden gedate, Tweelingen en Steenbok, maar hen zag ik niet als relatiemateriaal. Mijn diepgaandere connecties waren telkens met Leeuwen."

“Ik val echt op ‘rare’ mannen met quirky trekjes, en dat zijn ze alledrie wel. (lacht) Zelf heb ik ook die quirky kantjes, maar ik voel mij daar onzekerder over dan zij. Mijn lief en mijn exen gaven mij het gevoel dat ik mezelf mag zijn, en dat voelt heel fijn. Ik merk ook dat ik vaak op types val die alles makkelijk van zich af kunnen laten glijden, terwijl ik juist een grote overthinker ben.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Pexels

Astrologe Cato geeft relatieadvies aan Amandine

“Dat je aangeeft een overthinker te zijn, is niet verrassend, Amandine. Jouw Venus staat in Stier en dat is eigen aan dat teken. Stier staat voor veiligheid en stabiliteit, daardoor ben je op zoek naar een partner die nurturing is. Iemand die de overthinker in jou niet al te veel stimuleert. Stier is een heel praktisch teken: omdat je Venus in Stier staat, duurt het een tijdje voor je echt verliefd bent. Ondanks het feit dat je twee keer Ram en heel veel vuurenergie in je chart hebt, ben je als het op liefde aankomt eerder voorzichtig. Je gevoelens ontwikkelen zich traag maar gestaag, maar eens ze er zijn, zijn ze er voor lange duur.”

“Loyaliteit in je liefdesleven is een prioriteit, Amandine, maar daardoor kan je misschien soms een beetje bezittelijk overkomen. Ook krijg je heel graag aandacht van je partner. Jouw Venus in Stier zorgt voor een contradictie met Pluto. Dat is heel interessant: Stieren willen namelijk iemand stabiel waar ze op kunnen rekenen, terwijl Pluto juist zorgt voor een rollercoaster aan emoties en intense ervaringen. Je kan gevoelens van jaloezie ervaren, en Pluto gaat dat versterken. Ik raad je aan om op te letten met té intense relaties, want dat kan zorgen voor machtsspelletjes - een schaduwkant van Pluto. Ook is het belangrijk voor jou om te leren de controle los te laten.”

Quote Jouw Mars staat in Kreeft. Dat betekent dat je je waarschijn­lijk aangetrok­ken voelt tot types waarbij je je beschermd voelt. Astrologe Cato Vermeulen

“Pluto zorgt verder ook voor onmiddellijke attraction. Je kan je enorm aangetrokken voelen tot bepaalde mensen zonder te kunnen verklaren waarom, het is pure energie. Anderen kunnen die dwingende aantrekkingskracht van jou ook ervaren, en daardoor heb je iets mysterieus. Jouw Mars, de planeet van seksualiteit, daadkracht en welke mannen je aantrekt, staat in Kreeft. Dat betekent dat je je waarschijnlijk aangetrokken voelt tot types waarbij je je beschermd voelt. Een emotionele connectie is voor jou ook heel belangrijk, belangrijker dan seks zelfs. Versmelting, samen een worden, knuffelen vind je heel gezellig. Je kan je anderzijds soms misschien verliezen in je emoties. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je een man aantrekt die over zijn gevoelens kan praten, iemand die zijn vrouwelijke kant ook kan toelaten.”

Quote Of een relatie slaagt of niet hangt van zoveel meer af dan je astrolo­gisch profiel. Jullie charts kunnen nog zo compatibel zijn, hoe zich dat in realiteit gaat uitspelen, valt altijd af te wachten. Astrologe Cato Vermeulen

“Jouw Jupiter staat in Leeuw, dat zou een indicatie kunnen zijn voor waarom je je zo aangetrokken voelt tot Leeuwen. Jupiter is de geluksplaneet: omdat je zelf die energie in je hebt, ga je op zoek naar mannen die zelf ook die speelse energie bezitten. Jouw descendant staat in Weegschaal, en jouw descendant gaat over de partner die je wilt aantrekken. Kwaliteiten die Weegschalen bezitten zijn dus ook heel belangrijk voor jou in relaties. Je zegt ook al Steenbok te hebben gedate, en aangezien je maan in dat teken staat is er dus mogelijks ook potentieel voor een lange relatie met een Steenbok - of iemand met Steenbok-energie. Maar of een relatie slaagt of niet hangt van zoveel meer af dan je astrologisch profiel. Jullie charts kunnen nog zo compatibel zijn, hoe zich dat in realiteit gaat uitspelen, valt altijd af te wachten.”

Over astrolove In deze reeks geeft astrologe Cato Vermeulen datingadvies op basis van het sterrenbeeld. Voor ze zelf met iemand op date gaat, analyseert ze altijd eerst hun birth chart of geboortehoroscoop (iemands astrologisch profiel, afhankelijk van de plaats en tijd waar die persoon geboren is, red.) Cato: “Op die manier weet ik of onze match potentieel heeft en wat voor vlees er in de kuip ligt. Ik heb al charts voor mij gehad waarvan ik dacht: wauw, in theorie zouden wij een perfecte match kunnen zijn, maar dat bleek dan in realiteit niet te kloppen. Andersom heb ik bij klanten ook al charts gezien met veel uitdagingen en moeilijkheden, die toch een heel sterke relatie bleken te hebben.” “De theorie kan dus vaak verschillen van de praktijk. Veel hangt ook af van de timing: in welke levensfase iemand zit, wat het bewustzijnsniveau op dat moment is en de bereidheid om aan zichzelf en de relatie te werken. Vooral die laatste factor is erg belangrijk.” Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door cato | soul’s purpose coach (@catcaitlinn) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Meer weten? Contacteer Cato via haar website.

Lees ook :