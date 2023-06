“Vrouwen die na 3 stoten klaarkomen hebben we genoeg gezien.” Deze Vlaamse zorgt voor betere seks op onze tv

Seksspeel­tjes mee op vakantie? Een Satisfyer Pro in je koffer kan je zuur opbreken in deze landen

De grote zomervakantie is in zicht en misschien wil je voor wat ‘extra genot’ op vakantie graag een seksspeeltje mee in de koffer. Let dan wel op, want jouw (vibrerende) hebbeding mag lang niet in alle landen de grens over.