Vieze geurtjes, wit ondergoed en slechte kussers: 40 Vlamingen over de grootste afknappers in bed

Wat vind jij een seksuele afknapper? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 42.000 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Als hij te lief is en niet weet waarmee hij bezig is daar beneden.”

Lessen voor thuis: “Het gebeurt misschien in pornofilms, maar in realiteit vinden veel vrouwen het onaangenaam”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Wat blijkt deze week? Als het gaat over afknappers, is er een duidelijke nummer één.

“De meeste antwoorden zijn gerelateerd aan een gebrek aan hygiëne, zoals haargroei of onprettige geurtjes. Zeker bij orale seks is dat een no-go. Gelukkig valt dat probleem vaak makkelijk op te lossen: je kan jezelf opfrissen voor je aan de daad begint of je kan gewoon samen onder de douche kruipen.”

Spuwen is nog zo’n voorbeeld. Sorry, maar dat is afstotend Uwe Porters

Verder kreeg Uwe veel gevarieerde reacties binnen. “Sommigen waren zelfs verrassend. Zoals: in slaap vallen tijdens de seks, een partner die kinderachtige vocabulaire gebruikt, onverwacht speelgoed van de kinderen vinden in bed, een slechte kusser, een man die weigert om een vrouw oraal te bevredigen, een man die enkel denkt aan z’n eigen genot, een bedpartner die té voorzichtig is of iemand die geen initiatief neemt, enzovoort.”

Volgens Uwe zijn er ook mannen die inspiratie halen uit porno en bepaalde gedragingen kopiëren. “Zoals ongevraagd het hoofd vastnemen van de partner tijdens een blowjob. Dat gebeurt misschien in erotische films, maar in realiteit vinden veel vrouwen dat onaangenaam, zeker als dat vooraf niet besproken is. Spuwen is nog zo’n voorbeeld. Mannen doen het, soms nog vóór het voorspel, om het speeksel te gebruiken als glijmiddel. Sorry, maar dat is afstotend.”

Slechte seks blijft slecht, zolang je er niet over praat Uwe Porters

Wat als een (prille) relatie op elk vlak perfect loopt, behalve in bed? Is een relatie gedoemd als je dan op afknappers stoot? Dat is een lastige vraag, zegt Uwe. “Maar één ding is zeker. Slechte seks blijft slecht, zolang je er niet over praat. Doet je partner iets wat je niet leuk vindt? Dan is het belangrijk dat je jouw grenzen aangeeft en dat je het issue probeert te bespreken. Het kan je seksleven alleen maar ten goede komen.”

