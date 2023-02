Verliefd, verloofd en vaarwel in 6 maanden: 3 experts over de snelle relatiebreuk van Rik Verheye en Ella Leyers

HLN Shop Ruim vier keer goedkoper dan een convector: is infrarood­ver­war­ming dé geschikte oplossing voor jouw woning?

Breek jij je ook het hoofd over hoe je de temperatuur in je woning aangenaam houdt, zonder je energierekening nog verder de hoogte in te jagen? Misschien biedt een infrarood heater de oplossing. HLN Shop gaat dieper in op de mogelijkheden van zo'n toestel en de voor- en nadelen die erbij komen kijken.