Veel ruzie, weinig seks? Relatietherapeuten geven tips om samen te wonen. “Er bestaat een heilige graal die het doet slagen”

Pikt je partner altijd het deken? Misschien zijn jullie gebaat bij een ‘slaap­schei­ding’. “Kan je relatie redden”

Je partner die ’s nachts het deken steelt: het is een van de meest voorkomende relatiefrustraties. Ook snurken, slaapproblemen en overmatig woelen zijn storende factoren in bed. Geen wonder dat steeds meer koppels apart slapen, al durven weinigen dat toe te geven. Een ‘slaapscheiding’ kan nochtans je relatie redden. Twee koppels getuigen. “Ik mis haar warme lichaam naast me. Maar nu hoef ik me niet meer schuldig te voelen.”

29 januari