Vanaf wanneer is geen seks hebben schadelijk? “Ook andere dingen kunnen behoefte aan intimiteit vervullen”

Wie door een seksloze periode gaat, verzamelt ‘pandapunten’. Maar hoe belangrijk is seks écht voor onze mentale gezondheid? En hoe beïnvloeden ‘droge periodes’ je leven? Seksuologe Rika Ponnet is duidelijk over de rol van geslachtsgemeenschap. “We leven in een maatschappij waarin we ervan uitgaan dat iedereen een vervullend seksleven heeft. Terwijl dat absoluut niét zo is.”

Drew Barrymore onthulde een tijdje geleden dat ze sinds haar scheiding geen seks meer nodig heeft. “Ik sta nu anders in het leven en misschien krijg ik in de nabije toekomst wel een relatie. Tot nu toe was het gewoon geen prioriteit”, schreef ze in een blogpost. “Ik ben niet iemand die seks nodig heeft en onder de mensen moet komen om een connectie te vinden.” De actrice focust zich liever op haar twee dochters, zegt ze nog.

Hieruit kunnen we concluderen dat ze heel wat pandapunten verzameld heeft. Voor wie niet bekend is met die term: per maand dat je géén seks hebt, krijg je één zogenaamd pandapunt. Het wordt nogal eens in een lacherige context gebruikt, maar is dat eigenlijk schadelijk: lang geen seks hebben? “We leven in een maatschappij waarin we ervan uitgaan dat iedereen een vervullend seksleven heeft. Terwijl dat absoluut niét zo is”, zegt relatiedeskundige Rika Ponnet

Quote Als je doodmoe bent, is slapen gezonder dan seks hebben. Seksuologe Rika Ponnet

Onze collega’s van Goed Gevoel peilden eerder dit jaar in een grootschalige enquête naar de bedgewoontes van de Vlaming. Daaruit bleek dat acht procent van de Vlaamse koppels geen seks meer heeft. “Er zijn heel veel mensen bij wie het seksleven allesbehalve vervullend of zelfs onbestaande is”, bevestigt Ponnet.

“Dat is het grote taboe van vandaag: seksloze relaties. Er zijn veel dertigers en veertigers met jonge kinderen, bij wie seks op een heel laag pitje staat. Slapen is in die periode van hun leven de eerste behoefte. We hebben zo’n druk leven vandaag, dat seks vaak het eerste is wat erbij inschiet. En als je doodmoe bent, dan is slapen gezonder dan seks hebben. Zoveel is zeker.”

Is geen seks hebben ongezond?

“Seks is een ontstresser, en kan daardoor zeker je mentale gezondheid ten goede komen. Het voegt ook toe aan je algemene levenstevredenheid - als je goéde seks hebt tenminste. Ik zie in mijn praktijk vaak relaties met veel seks, waarin de ene het afdwingt en de ander het geeft, om conflict uit de weg te gaan. Dat is niet gezond. Anderzijds kan een gebrek aan seks een teken zijn dat de intimiteit in je relatie evenmin gezond is. Maar stellen dat geen seks hebben ongezond is, gaat een brug te ver.”

“Vrouwen die gescheiden zijn en geen relatie hebben, zoals Drew Barrymore, of bewust alleenstaande moeders, halen vaak heel veel voldoening uit het contact met hun kinderen, zoals hen knuffelen. Er zijn ook andere dingen of relaties die jouw behoefte aan intimiteit en nabijheid kunnen invullen, ook zonder fysiek contact.

Geen relatie, betekent niet meteen geen seks

Pandapunten verzamelen is dus volstrekt normaal. “Ik ken massa’s vrouwen die na een scheiding jarenlang geen seks hebben, behalve met zichzelf. Of zelfs dat niet. Het is trouwens niet omdat je geen relatie hebt, dat je geen seks hebt. Het seksleven van de gemiddelde mens is iets helemaal anders dan het ideaalbeeld dat daaraan wordt opgehangen. We hebben een verkrampt ideaalbeeld dat voortkomt uit de prestatiemaatschappij: als je een relatie hebt en elkaar graag ziet, heb je sowieso drie keer per week seks. Maar ik denk dat er héél veel mensen zijn die niet aan die quota voldoen.”

Quote Je seksleven en de beleving van je seksuali­teit golven mee met de rest van je leven. Seksuologe Rika Ponnet

We liegen het vaakst over ons seksleven

“Je seksleven en de beleving van je seksualiteit golven mee met de rest van je leven. En het is voor iedereen anders.” Er is dus geen maatstaf voor hoeveel seks iemand al dan niet mag of moet hebben, benadrukt Ponnet. “Of voor hoe lang je zonder seks door het leven mag of moet gaan.”

“We kunnen daar trouwens ook geen onderzoeken naar doen. In studies zijn we altijd afhankelijk van wat mensen ons vertellen. Veel mensen gaan sociaal wenselijk antwoorden. Als er een ding is waarover gigantisch veel gelogen wordt, dan is het ons seksleven. Veel mensen maken zichzelf ook dingen wijs, want in onze seksualiteit willen we absoluut niet afgewezen worden.”

“Seks golft mee met de kwaliteit van je relatie en met gebeurtenissen en fases van je leven”, wil Ponnet nog kwijt. “Als je door een moeilijke periode gaat, het overlijden van een ouder, problemen met je kinderen, moeilijkheden op het werk, ... Dat heeft allemaal een effect op je seksualiteitsbeleving. Het is helemaal oké om even wat minder seks te hebben. En ook als je zelf niet oké bent met het feit dat je minder seks hebt, is dat oké.”

Lees ook: