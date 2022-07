Uwe (32) moedigt Vlamingen aan om meer te praten over seks. “Blijkbaar houden veel vrouwen niet van orale seks”

‘Let’s talk about sex, baby.’ Hoewel Salt-n-Pepa er begin jaren 90 al over zong, vinden Vlamingen het nog steeds moeilijk om over seks en intimiteit te praten, zelfs met de eigen partner. Enter: Uwe Porters (32). De vroedvrouw en auteur plaatst elke week spannende vragen op Instagram en slaagt er zo in om mensen uit bed te doen klappen. En dat brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht.

Het is woensdag. Voor de volgers van Uwe Porters betekent dat maar één ding: het is tijd voor ‘Breek de week en maak me week’. Het concept is heel simpel. ’s Ochtends deelt ze een spannende vraag. Iets à la: ‘Waar denk je het liefst aan terwijl je masturbeert?’ Je krijgt een hele dag de tijd om te antwoorden en ’s avonds plaatst Porters een selectie van de antwoorden online.

De mosterd haalde ze bij een bekende Amerikaanse seksuologe, Juliet Allen. “Ze vroeg haar volgers wat het meest prikkelende was dat hun partner tegen hen had gezegd tijdens een intiem moment”, zegt Porters. “Ik vond het zó plezant om de reacties te lezen. Dus ik dacht: als zij dat kan, dan ik ook.”

Groot succes

En zo geschiedde. Twee maanden geleden lanceerde Porters haar jongste passieproject, met exact dezelfde vraag als Juliet Allen. Ze had tien, misschien vijftien, antwoorden verwacht, maar werd omvergeblazen door een overvolle inbox. “Ik kreeg meer dan honderd berichten binnen”, zegt ze fier. Intussen zijn die cijfers pijlsnel de lucht ingegaan. “Ik kon het amper geloven: bij de laatste vraag antwoordden meer dan 1.500 mensen. Het ging zelfs zo snel dat mijn statistieken op Instagram niet konden volgen.” Ook haar aantal volgers verdubbelde bijna: van 12.000 naar meer dan 20.000.

Quote Achteraf kreeg ik verschil­len­de berichtjes: ‘Ik vond het beschamend om te zeggen dat ik beffen maar niks vind, maar het is zo fijn om te lezen dat ik niet de enige ben’. Uwe Porters

Een enorm groot aantal, waardoor haar wekelijkse vragen bijna mini-onderzoeken zijn die tendenzen onder de Vlamingen blootleggen, meent Porters. “Die kunnen voor de hand liggend zijn. Ik schrik er bijvoorbeeld niet van dat de meest voorkomende fantasie een trio is. Maar dat veel vrouwen niet houden van oraal bevredigd te worden, dat had ik niet zien aankomen. Achteraf kreeg ik verschillende berichtjes: ‘Amai Uwe, ik vond het beschamend om te zeggen dat ik beffen maar niks vind, maar het is zo fijn om te lezen dat ik niet de enige ben’. Tja, daar doe ik het voor hè.”

Let’s talk about sex, baby

“Wat brengt je in de mood? Wat is je lievelingsplek om te vrijen? Wat vind je niet leuk, maar zou je graag goed kunnen?” De vragen van Porters brengen veel teweeg in de woonkamers/slaapkamers van haar volgers. “Er zijn mensen die niet actief deelnemen aan het Instagramgebeuren, maar me vertellen dat ze mijn vraag ’s avonds bespreken met hun partner, terwijl ze een glas wijn drinken. Da’s toch het grootste compliment dat je kunt krijgen?”

Het doel van Porters is dus niet dat haar volgers elkaar bespringen. “Enfin, dat is mooi meegenomen”, lacht ze. “Het belangrijkste is dat we praten over seksualiteit. Want erover communiceren blijft moeilijk. Dat komt omdat we nooit de juiste handvaten hebben gekregen van onze ouders, noch tijdens de lessen seksuele voorlichting. Dus als mijn vraag voortvloeit in een gesprek, en vervolgens hopelijk ook begrip en respect voor elkaar, is mijn missie geslaagd.”

Pikante vragen leiden soms tot franke bekentenissen. Soms zijn die zelfs zo vrijuit dat Porters verrast is dat mensen haar een inkijk geven in de diepste roerselen van hun ziel. “Onlangs vroeg ik of mensen iets op te biechten hadden. Er kwamen toen oneindig veel verhalen over overspel binnen. Ik dacht: wauw, jullie hebben echt veel vertrouwen in mij.”

Achteraf is Porters wel enkele volgers kwijtgespeeld. “Zij vonden het kwetsend dat ik vreemdgangers een platform gaf. Maar er waren ook slachtoffers van overspel die het fijn vonden om te lezen. ‘Nu ik zie hoeveel het gebeurt, besef ik dat het niet aan mij lag’, stuurden ze.”

Sommige mensen denken: ‘shit, is mijn seksleven saai?’

Dat taboe-onderwerpen gemengde gevoelens opwekken, ligt voor de hand. “Door al die pillow talk krijgen sommige mensen het gevoel dat hun seksleven heel vanille, braafjes of traditioneel is. Een keer vroeg ik naar de meest opwindende vakantieherinnering. Bleek dat veel mensen helemaal geen wild vakantieverhaal hadden — en dat is helemaal oké. De bedoeling is dat mensen nadenken: wil ik dat wél, of niet? Dat ze in gesprek gaan met zichzelf en misschien met hun partner. Hoe mooi zou het zijn dat ik met een simpele vraag meer openheid creëer en toon hoe divers seksualiteit eigenlijk wel niet is?”

