Steeds meer single jonge mannen die geen lief vinden. “Op café lukt het niet meer, en datingapps zijn zo vluchtig”

‘Beige vlaggen’ gaan viraal op TikTok: dit zijn de tekenen dat jij saai overkomt op jouw sociale media

In de datingwereld kijkt iedereen uit naar zogenaamde red flags: signalen dat je date echt niet bij je past of geen fijn persoon is. Maar op sociale media waarschuwen mensen nu ook voor beige flags: hints dat je date in het echte leven nogal saai zal zijn. Kom jij saai over op een date of op Tinder? Nou, een sterke mening uiten over koriander of over ananas op pizza zijn alvast geen goed begin.

8 september