Shirtloze foto op Tinder? Niet zo’n goed idee, volgens nieuwe studie

Je bast ontbloten om je (al dan niet) getrainde buikspieren te laten zien: als man doe je het maar beter niet op Tinder. Want in tegenstelling tot wat je zou denken, knappen veel vrouwen daarop af. Ze hebben zelfs een specifiek vooroordeel klaarstaan over dat soort mannen, zo wijst een nieuwe studie uit.

Datingapp Tinder is een makkelijke manier om als single nieuwe mensen te leren kennen. Verscholen achter een digitaal profiel met niet meer dan een bio, als die er al is, en enkele foto’s, is het wel moeilijk inschatten met wat voor persoon we te maken hebben. Een nieuwe studie heeft aangetoond dat een foto zonder shirt lang niet de beste optie is, als je als man een goede indruk wilt maken.

Een witte man genaamd Noah

‘Putting a Sexy Self Forward on Tinder: What Do Viewers Think About Sexualized White Men?’ ofwel ‘Jezelf Als Sexy Profileren Op Tinder: Wat Vinden Gebruikers Van Geseksualiseerde Witte Mannen?’, zo heet de studie, en hij verliep als volgt. De participanten die datingprofielen moesten beoordelen, kregen telkens dezelfde persoon te zien: een witte man, genaamd Noah, van gemiddelde fysieke aantrekkelijkheid. Maar de verschillende foto’s werden gemanipuleerd: in sommige profielen droeg Noah een shirt, in andere was hij topless. Op sommige foto’s was hij gespierd, op andere minder sportief gebouwd.

Wat bleek? Algemeen gezien beoordeelden vrouwen de shirtloze personen als sociaal minder interessant en minder competent. Mannen daarentegen, beschouwden dezelfde profielen niet als minder competent, maar wel als sociaal minder interessant. Beide geslachten waren van mening dat topless Noah sneller geneigd zou zijn tot riskant seksueel gedrag.

Alle Noah’s of mannen die shirtloze foto’s op hun Tinder plaatsen over één kam scheren, zou oneerlijk en simpelweg inaccuraat zijn. Je kan ongetwijfeld de interessantste, competentste persoon in de kamer zijn en toch een halfnaakte foto hebben. Maar je zou aan de hand van deze studie wel kunnen stellen dat het niet de allerbeste optie is, mits je een goede eerste indruk wil maken. Beter bewaar je wat van het mysterie - tot in de slaapkamer, als het daar ooit toe leidt natuurlijk.

Wat voor foto je dan wél het best plaatst? Eentje waarbij je je hoofd lichtjes naar rechts tilt. Verschillende studies toonden aan dat veel mensen een voorkeur hebben voor profielen waarvan de linkerkant meer zichtbaar is.

