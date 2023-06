Seksuologe onthult de geheimen achter jarenlange verliefdheid. “Het zit ’m in de simpele dingen”

Ken je dat gevoel alsof je de hele wereld aankan en bruist van energie? Nee, we hebben het niet over de effecten van MDMA of speed, maar van een veel sterkere en natuurlijke drug: verliefdheid. Na gemiddeld twee jaar in een relatie is die helaas uitgewerkt, maar er bestaan vier manieren om het gelukzalige gevoel langer vast te houden, zegt seksuologe Gabriela Szuman.

Uit onderzoek van de Nederlandse psychologe Miranda van Tilburg blijkt dat de meeste relaties na twee jaar stuklopen. De boosdoener? Niet de ander, maar juist ons eigen lichaam. Wanneer we verliefd zijn, maakt het verschillende liefdeshormonen, zoals dopamine, endorfine en oxytocine aan. Maar dat gebeurt aan een dusdanig snel tempo dat ons lichaam het simpelweg niet volhoudt.

Een kleinere hoeveelheid van die hormonen staat vervolgens gelijk aan minder verliefde gevoelens. Heel wat koppels reageren daar fout op, beginnen te twijfelen aan hun relatie en kiezen ervoor om die stop te zetten. Vlaamse seksuologe en relatietherapeute Gabriela Szuman werkt in haar praktijk dagelijks met koppels die hierop botsten en zoeken naar een manier om de vlinders weer te doen fladderen.

“Verliefdheid komt en gaat. Dat is heel normaal, maar je hoeft er niet per se genoegen mee te nemen. Er zijn hele simpele dingen die je kan doen om de interesse in je partner wakker te houden”, aldus de seksuologe.

1. Zie je partner voor wie hij is, niet voor wat hij of zij niet is

“In het begin van een relatie zijn we volop bezig met de ander te verkennen. Wie is hij of zij, welke hobby’s doet hij of zij en hoe ziet het lichaam eruit?", vertelt Szuman. “Wanneer die ontdekkingsreis erop zit, zijn we geneigd om de ander te vergelijken met onszelf. Vooral op vlak van tekortkomingen.”

“‘Ik ben netjes, terwijl jij overal je onderbroeken laat rondslingeren’. Als je je daar te veel op focust, ontstaat er ergernis naar elkaar toe.” De gouden tip van de seksuologe? Blijf je partner zien voor wie hij is en onthoud de eigenschappen waarop je gevallen bent.

2. Zet je curieuzeneus op

Blijf ook nieuwsgierig naar de persoonlijke ontwikkeling van je partner. Szuman: “Eens we een beeld hebben gevormd van onze wederhelft, vergeten we onze curieuzeneus op te zetten. Weet dat je partner nog interessante aspecten heeft die je nog niet kent en schenk aandacht aan de nieuwigheden die hij of zij ongetwijfeld binnenbrengt in jullie relatie.”

“Om je partner af en toe te verrassen met iets nieuws, besteden jullie best ook wat tijd apart of met je eigen vrienden”, adviseert Szuman. “Als je daarna thuiskomt, heb je weer van alles te vertellen. Dat enthousiasme werkt super aantrekkelijk en kan leiden tot een nieuwe hobby die jullie samen kunnen uitoefenen.”

3. Geniet van de kleintjes in het leven

Al klinkt het misschien cliché, maar kleine tekens van liefde hebben een grote impact op een relatie. “Van af en toe een lief berichtje sturen, een bloemetje geven of een koffie brengen tot een snelle aanraking bij het passeren. Wat jullie ding ook is, benadruk die fijne momenten in het leven”, zegt Szuman. “Het zorgzame aspect van die kleine gebaren zal de verbinding en intimiteit tussen jullie vergroten.”

4. Changement de décor

“Intimiteit kost tijd. Wie er geen heeft of maakt, verliest de verbinding met zijn of haar wederhelft”, waarschuwt de seksuologe. “Belangrijk daarbij is dat je ook eens uit je comfortzone durft te stappen. Ga eens samen op avontuur en doe iets spannends. Dat kan ook op gebied van seks. Probeer bijvoorbeeld eens een nieuwe plaats, een nieuw standje of een rollenspel uit”, aldus Szuman.

