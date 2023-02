‘Sapioseksueel’ Geert beleeft een erotisch avontuur dankzij een potje online scrabble: “Ze had een tempel van een lichaam”

Bestseller­au­teur verklapt waarom huwelijken stranden: “En het neemt slechts 4 seconden in beslag”

Wanneer een huwelijk op de klippen loopt, denken we al snel aan bedrog, leugens of geldzorgen. Maar de echte, grote boosdoeners zien koppels die lang samen zijn, maar al te vaak over het hoofd, zegt Matthew Fray (43), auteur van de bestseller ‘Waarom je huwelijk strandt’. “Het ging er niet om dat ik die vuile was op de vloer dumpte. Het ging erom dat ik niet vier seconden de moeite nam om iets te veranderen.”

7 februari