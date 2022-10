Samantha en Mehdi kennen elkaar al van in de kleuterschool: “Onze liefde is sterker dan ons geloof”

Samantha (28) en Mehdi (27) groeien samen op, maar vanaf het middelbaar verliezen ze elkaar uit het oog. Een reactie van Mehdi op Samantha’s sociale media brengt daar jaren later verandering in. “Omdat Mehdi toen nog geen rijbewijs had, ging ik hem oppikken. Op de terugrit viel er een stilte, die hij plots doorbrak met een kus.”

Elk liefdesverhaal kent een begin. Een krachtige klik. Een eerste kus. Een connectie die niet meer loslaat. In deze rubriek vertellen lezers ons over de vonk die hun vlam aanwakkerde.

Mehdi: “We kennen elkaar sinds de kleuterschool en gingen naar dezelfde lagere school. Samantha zat hoger dan ik, tot ze een jaar moest dubbelen.”

Samantha: “Ik ken Mehdi al bijna heel mijn leven, van toen we nog kleuters waren. Enkele jaren zaten we in dezelfde klas. Vanaf de middelbare school zagen we elkaar alleen nog op de bus.”

Samantha: “In de kleuter- en lagere school was ik veel te jong om over liefde te spreken, maar ik denk niet dat hij toen mijn type was. Vijf jaar geleden was hij dat wél, toen het jongetje een échte man was geworden.”

Mehdi: “Als kleuter vond ik Samantha een lief en stil meisje. Toen ik haar na al die tijd terugzag, was ze geëvolueerd tot een mooie vrouw die met haar beide voetjes op de grond staat.”

Mehdi: “Vijf jaar geleden reageerde ik op een selfie die ze had gedeeld. We raakten aan de praat en er volgde een reünie in een brasserie.”

Samantha: “Na de kleuter- en ­lagere school verloren we elkaar uit het oog, dus we hadden veel om bij te praten. We spraken af, zonder dat we dachten dat het in een relatie zou uitmonden. We wilden gewoon weten wat het leven ons had gebracht.”

Samantha: “Omdat hij nog geen rijbewijs had, ging ik hem oppikken. Op de terugrit viel er een stilte, die Mehdi doorbrak door te vragen of hij een knuffel kreeg. Enkele seconden later volgde er een kus. Een onverwachte wending, maar leuk dat het zo liep.”

Mehdi: “Die kwam er na een dikke knuffel.”

Mehdi: “Bij mij sloeg die over toen ik haar de avond na onze reünie terugzag. Ik had weinig ervaring met relaties, dus dat moment was speciaal voor mij, alsof de puzzel in elkaar viel.”

Samantha: “Zodra we knuffelden, begonnen er vlinders te fladderen. Ik geloof niet in liefde op het eerste gezicht en toch was het van dat.”

Samantha: “Dat gebeurt zelden. Als we een meningsverschil hebben, gaat het vanzelf over of praten we het uit voor we gaan slapen. We gaan nooit met ruzie naar bed en vinden elkaar telkens in het midden.”

Mehdi: “In elke relatie zullen er af en toe spanningen zijn, maar ruzie hebben we eigenlijk zo goed als nooit. We proberen elkaar zo veel mogelijk te respecteren.”

Mehdi: “Ik heb het gevoel dat Samantha en ik voor elkaar gemaakt zijn. Zo zie ik het, al weet je natuurlijk nooit welke hindernissen ons pad in de toekomst kruisen. Als we allebei voldoende water bij de wijn doen, zullen we samen wel aan de eindmeet raken.”

Samantha: “Niemand weet wat morgen brengt. We hebben op 3 september 2022 ons jawoord gegeven en hebben nog een heel leven voor ons. Een leven dat ik met Mehdi hoop te delen.”

Samantha: “Het kan niet veel beter, maar kindjes zouden de kers op de taart zijn.”

Mehdi: “Onze nieuwbouwwoning telt drie slaapkamers, waarvan er nog twee gevuld moeten worden. Samantha en ik weten niet of kinderen ons gegund zijn, maar insjallah: als God het wil, komen die er zeker en zullen we met hen de wereld verder verkennen.”

Mehdi & Samantha Volledig scherm Samantha en Medhi © Photo News • Mehdi Boukabous (27) is aan de slag als vertegenwoordiger.

• Samantha Lenti (28) verdient de kost als salesadvisor.

• Ze wonen onder één dak in Oudsbergen.

• Zijn grootouders komen uit Algerije, haar roots liggen in Italië, maar Samantha en Mehdi leerden elkaar kennen op een kleuterschool in Limburg. Vijf jaar geleden volgde er een reünie, en daar is het niet bij gebleven. ­“Samantha en ik delen niet hetzelfde geloof, maar onze liefde is veel sterker.”

