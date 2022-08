Sam (44) en Mien (41) swingen. “Op zolder hebben we een playroom waar we elke week spelen.” Seksuoloog Chloé geeft advies

Kim Van Oncen schrijft een brief aan haar eerste vakantie­lief. “Jij was een Johnny, ik een Marina”

“Je was zo’n echte beachboy, de knapste van de kust. Veel te knap voor mij.” Toen ze veertien was, had actrice Kim Van Oncen (37) een ‘vakantieliefje’ aan zee, Tom. In een brief haalt ze twintig jaar later herinneringen op aan hun allereerste date - één die rampzalig afliep. “Mijn grootmoeder nam me bij de kraag en zei: ‘Naar huis, gij’.”

