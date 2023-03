Ruik jij (niet) graag aan de oksels van je partner? Dit is wat dat betekent, volgens de wetenschap

Wil je weten of jij samen bent met de ware Jacob? Daar is een trucje voor: snuffel eens aan zijn of haar oksel. Ruikt dat niet onaangenaam, dan zit je goed, zo wordt beweerd op sociale media. Microbioloog Chris Callewaert, bekend als dr. Armpit, legt de theorie uit. “Na een break-up kan je een afkeer krijgen voor elkaars geur.”

Twee keer per dag douchen, deo bijspuiten of een vleugje eau de parfum: we doen veel om onze minder frisse geurtjes te maskeren. En toch: er is een verband tussen lichaamsgeur én aantrekkingskracht. Als je van de geur van je partner houdt zonder al die poespas, ben je hoogstwaarschijnlijk héél verliefd.

Meer nog: de kans op een gezonde baby is zelfs groter. Een opvallende theorie, dus kunnen gebruikers op het platform TikTok niet anders dan er video’s over maken. “Mijn vriend is verslaafd aan mijn lijfgeur”, of “Ik wil iedereen overtuigen: hou je niet van de okselgeur van je partner, dan is het niet meant to be”, schrijven ze. En ook de reacties klinken duidelijk: “Ik word wild van zijn geur” en “Ik wil me voortplanten als ik zijn zweet ruik”. Say what?

(Lees verder onder de video’s)

#couples ♬ original sound - tresmauvaise @tresmauvaise he’s obsessed #fyp Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

@kendy.du I said what i said ♬ original sound - Philo (Fee-Low) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wat zegt de expert?

Klopt het wat mensen op TikTok zeggen? Zijn jullie gedoemd om te mislukken als je elkaars zweet niet kan waarderen? En is de kans op een kindje met een afwijking in dat geval echt groter, zoals online beweerd wordt? Microbioloog Chris Callewaert (UGent) denkt van wel. En daar zitten feromonen, voor iets tussen. Dat zijn chemische stoffen die mede bepalen of je iemand seksueel aantrekkelijk vindt. Onze oksels scheiden ze af als we zweten.

Quote We zoeken een partner op basis van die zijn geur én dus op basis van zijn genetische achter­grond. Microbioloog Chris Callewaert

Volgens een studie uit 2021, gepubliceerd in het medische tijdschrift Brain Sciences, voelt iemand zich meer aangetrokken tot de geur en feromonen van de ander wanneer de DNA-samenstelling van die persoon verschillend is van de jouwe. “We zoeken een partner op basis van zijn geur én bijgevolg op basis van zijn genetische achtergrond. Als de geur tussen beide partners genetisch verschillend is, heb je meer kans op gezonde baby’s. Een verschillende lijfgeur verklapt dus een diverse genetische achtergrond. Bij broer en zus zijn die genetische verschillen er minder, daarom een groter risico op een baby met een afwijking.”

Het aantrekkelijk vinden van iemand zijn lichaamsgeur helpt je dus bij de beoordeling van de lichamelijke gezondheid van een eventuele partner. En het verklapt met wie je meer kans hebt op gezonde nakomelingen. Ging jij ooit met een T-shirt van je partner slapen om te genieten van zijn zeemzoete lijfgeur, dan zit het snor. Dat maakt jullie een optimaal duo om te paren.

Herinnering vast aan een bezwete T-shirt

Maar waarom moeten we precies in de oksel zijn? “Via de oksel worden heel wat hormonen uitgescheiden, vooral vrouwelijke. Veel meer dan in gewoon zweet”, vertelt dr. Callewaert. “Je merkt het ook als vrouwen hun maandstonden hebben, in die periode kan hun zweet wat minder fris ruiken. Op het moment van de ovulatie hebben die hormonen een andere geur, die de man onbewust kan detecteren. Het is non-verbale communicatie naar de andere toe om aan te geven wanneer het paartijd is.”

Volledig scherm © ThinkStock

Naast dat genetische aspect en de wetenschappelijke uitleg, is geur natuurlijk ook enorm subjectief. “Een geur zit eigenlijk in jouw hoofd: we associëren een geur met een herinnering. Ruiken we een bloemenveld, brengt ons dat terug naar een vakantie uit onze jeugd, bijvoorbeeld.”

“Als je iemand graag ziet, link je die geur ook automatisch met iets aangenaam en iets positief.” Opvallend: als partners uit elkaar gaan, kan het zijn dat de lijfgeur van je ex opeens voor een afkeer zorgt. “Ook hier merk je het subjectieve aan geur: wat eerst aangenaam voor je was, is nu een onaangename geur.”

Wat als je elkaars lichaamsgeur niet kan uitstaan?

Als iemand een zure zweetgeur heeft, is en blijft dat natuurlijk voor de meesten niet heel leuk. “Je kunt er als partner mee leren leven, maar zal het nooit opeens lekker gaan ruiken. Een zure geur is het probleem van bacteriën die onder de oksel leven. Die kun je krijgen door te vaak antitranspirant te gebruiken. Evengoed is het een reflectie van je intern metabolisme: uit onderzoek weten we dat je door een ongezond voedingspatroon minder lekker ruikt.”

Quote Wie meer groenten eet, ruikt beter en heeft een beter microbioom. Microbioloog Chris Callewaert

“Iemand die veel vlees of fast food eet, zal meer lipiden produceren. Dat zijn stoffen die onze oksel uitscheidt en die worden omgezet in een fellere zweetgeur door de aanwezigheid van bacteriën. Wie meer groenten eet, ruikt beter en heeft een beter microbioom. Naast jouw voeding aanpassen kun je ook bij een arts terecht die bekijkt hoe het microbioom in de oksel te herstellen.”

Volledig scherm © Getty Images

Kanttekening: je hoeft niet wakker te liggen van het risico op ongezonde kinderen als je elkaar toch niet zo graag ruikt. Lijfgeur is geen onféilbare manier om te weten of je verliefd bent. En zeker niet het belangrijkste waarmee je rekening moet houden bij de beslissing om kinderen te maken met iemand. Genetische compatibiliteit en algehele compatibiliteit zijn twee verschillende dingen. Er spelen in de liefde meerdere factoren mee: de emotionele, romantische en seksuele factoren moeten ook in evenwicht zijn.

Lees ook: