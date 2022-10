Romeo en Julia achterna: Dimitri vraagt zijn Karen ten huwelijk op hét balkon in Italië. “Het leek wel een filmscène”

Na een relatie van twee jaar wil Dimitri (39) trouwen met zijn Karen (35). “Ik wist dat ik haar dé vraag op onze reis door Italië wilde stellen, maar ik had nog geen flauw idee hoe.” Tot hun reis het koppel langs een iconische plek brengt die in alle geschiedenisboeken voor pure romantiek staat. Hoe Dimitri de vraag stelt op de toeristische hotspot en met welk kostenplaatje, vertelt hij ook. “We maakten nog een liefdesslotje vast in de tuin, een traditie voor iedereen die die plek bezoekt.”

Op een warme zomeravond wonen Dimitri en Karen een festival bij in Eeklo. Op dat moment zijn ze nog total strangers voor elkaar. “Plots zag ik Karen daar lopen”, zegt Dimitri. “Ik dacht: wát een toffe vrouw. Maar helaas was haar enthousiasme niet wederzijds, toen we aan de praat raakten.” In de zes maanden na het festival, horen ze elkaar wel geregeld. Dimitri vraagt meermaals om af te spreken, maar Karen houdt de boot af. “Tot ik plots een berichtje kreeg van háár met de vraag. Om te plagen antwoordde ik eerst: probeer in 2022 nog maar eens.”

Op zoek naar een ring in ‘het Mekka van de diamant’

Dimitri en Karen worden verliefd en na een relatie van zo’n twee jaar, voelt hij dat Karen de vrouw van zijn leven is. Dimitri beslist om in het ‘Mekka van de Diamant’, Antwerpen, een ring te kopen. “Er hing een bijzondere sfeer in het winkeltje, herinner ik mij nog. Ik gaf een richtbudget, de verkoper stelde enkele ringen voor en vertelde hoe het proces in z’n werk ging. Ik werd meegenomen naar een appartement aan de overkant van de straat. Daar toonde de verkoper hoe de diamant geslepen zou worden. Bijzonder.”

Volledig scherm De verlovingsring. © Dimitri

Op één knie op een wereldberoemd balkon

Met een prachtige ring op zak, maakt Dimitri de maanden daarop zijn plan concreet. “Ik wilde Karen graag ten huwelijk vragen op onze volgende reis naar Italië, maar ik had nog geen flauw idee hoe. Toen we onze plannen bespraken, kwam de stad Verona ter sprake. Je weet wel … de stad van de liefde met als romantisch epicentrum het balkon van Romeo en Julia.” Vanaf dat moment werd Dimitri’s idee concreet: hij zou op één knie gaan op het pittoreske en wereldberoemde balkon.

In de zomer van 2015 is het zover. “De dag dat we het huis van Julia, Casa di Giulietta, gingen bezoeken was ik heel gespannen. Je hoopt natuurlijk dat alles goedkomt en vraagt je af of je idee wel realistisch is. Er waren immers nog toeristen in en rond het huis. (lacht) Of Karen iets in de mot had? Dat denk ik niet. Al vroeg ze zich wel een paar keer af waarom ik onze rugzak de hele tijd zo krampachtig vasthield.”

Volledig scherm Het gelukkige koppel. © Dimitri

“Eenmaal aangekomen in het huis, vond ik de setting al meteen mooi en charmant. Maar tijdens de rondleiding zat ik de hele tijd met het balkon in mijn hoofd. Toen we de plek bereikten moesten we nog even wachten, omdat een ander koppel het balkon inpalmde. Mijn hart ging toen enorm tekeer. Je wilt zo’n speciaal moment goed aanpakken en ervaring had ik er nog niet mee.”

Muziekdoosje met een toepasselijk deuntje

En toen brak le moment suprême aan. “Ik had vooraf een doosje gekocht dat het deuntje ‘Daar komt de bruid’ afspeelt wanneer je het opent. Dat had ik al in mijn handen. Ik liet Karen eerst het balkon op gaan en ging achter haar aan. Een beetje stuntelig gaf ik het doosje aan haar. ‘Hier, draai er maar eens aan’, zei ik. Ze keek wat nieuwsgierig en deed wat ik vroeg.” Toen het muziekje begon te spelen, zag Dimitri in de ogen van Karen dat ze niet meteen begreep wat er gebeurde. “Tot ik op één knie ging zitten”, lacht hij. “Toen is ze snel weggelopen en heb ik haar nooit meer gezien. (lacht hard) Nee, nee. Dat is niet waar.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Links: het balkon in Casa di Giuletta. Rechts: het slotje. © Getty Images

“Terwijl het deuntje op de achtergrond galmde, stelde ik Karen de belangrijkste vraag van mijn leven. Zij antwoordde dolgelukkig met een volmondige ‘ja’. Op dat moment hoorden we alle toeschouwers, zowel achter ons in het huis als onder het balkon in de tuin luidkeels ‘ooh’ roepen en applaudisseren. Het leek wel een echte filmscène.” Om hun verloving te bezegelen, maakte het koppel nog een slotje vast in de tuin van Casa di Giulietta. “Een ware traditie voor wie het huis der liefde bezoekt.”

Een jaar later, op 6 juli 2015, stappen Karen en Dimitri in het huwelijksbootje. “We zijn nog altijd heel gelukkig getrouwd en kregen er twee kleine spruiten bij. Het wordt tijd dat we Italië, en vooral die mooie plek der liefde, nog eens bezoeken met hen.”

