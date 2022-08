Presentatrice Ann Van Elsen (42) schrijft een brief aan haar eerste grote liefde. “Eén zin van jou en ik stond perplex”

PODCAST Karl wordt op zijn 17e ontmaagd door de moeder van een vriend. “Ze heeft mij ingewijd”

Karl is 17 wanneer hij op een avond langsgaat bij een vriend, maar die blijkt niet thuis te zijn. De moeder van zijn vriend, Gerda (38), vraagt hem toch om binnen te komen. Wat volgt is een onverwacht genotsspel dat hem inwijdt in de liefde. Zijn eerste keer seks wordt meteen zijn superseks. Hij is de onervaren matroos, zij de ervaren kapitein. Karl hield het verhaal 50 jaar lang voor zich, maar deelt het nu met ons. We gaan terug naar 1964, toen seks nog een groot taboe was en de pil nog maar enkele jaren op de markt was.

14 juli