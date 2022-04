Plotselinge afkeer van iemand die je datet? Helaas, je werd het slachtoffer van ‘the ick’

Singles weten: de datingwereld anno 2022 is een mijnenveld. Er kunnen heel wat dingen mislopen, maar één ding is zeker: zodra je ‘the ick’ ervaart, is het tijd om je biezen te pakken. Wij vroegen aan NINA-lezeressen wat volgens hen de grootste afknappers zijn die kunnen leiden tot dit plotselinge gevoel van afkeer. “Het betekent niet dat de persoon die je datet iets fout heeft gedaan.”

Stel je het volgende voor. Je leert iemand kennen, in de echte of digitale wereld — het kan allemaal tegenwoordig. Hij of zij is knap, welbespraakt, hoffelijk. Er is een klik, of in elk geval toch een soort aantrekking. Jullie kunnen goed praten, delen hobby’s of interesses. Jullie gaan op een (aantal) date(s), en plotseling ... Weg charme. De kans is groot dat je jezelf nog probeert te overtuigen om die persoon toch te blijven daten, met uitspraken zoals “op papier is hij perfect”, of “ik vind nooit meer iemand die zo vriendelijk is”. Maar toch voel je ‘het’ simpelweg niet meer. Je hebt ‘the ick’ ervaard.

Doodzonde

De datingterm valt moeilijk uit te leggen, maar werd voor het eerst beschreven in de Amerikaanse serie ‘Ally McBeal’. “The ick betekent dat je plotseling cringet (afknapt op, nvdr.) wanneer je romantisch contact hebt met iemand, waardoor je een afkeer van hem of haar krijgt.” Iemand voldoet aan het perfecte plaatje en je bent helemaal into hem of haar, tot alle chemie plots verdwijnt. En er valt niets aan te doen. Doodzonde.

Quote Er zijn een heleboel verschil­len­de oorzaken die kunnen leiden tot the ick, maar het is een diep gevoel dat die persoon niet iemand is waar je bij wilt zijn. Relatietherapeut Gurpreet Singh

“‘Het is niet hetzelfde als twijfelen of je een relatie met iemand wil”, vertelt relatietherapeut Gurpreet Singh aan het Amerikaanse magazine Glamour. “The ick is meer afstotend. Het is een erg sterk buikgevoel, een reactie op de manier waarop die persoon zich gedraagt. Het zou kunnen dat je erachter bent gekomen dat die persoon waarden heeft die compleet verschillend zijn van de jouwe, dat de manier waarop hij of zij lacht of een grap vertelt jou irriteert, of misschien is het wel een bepaalde blik of geur. Er zijn een heleboel verschillende oorzaken die kunnen leiden tot the ick, maar het is een diep gevoel dat die persoon toch niet iemand is waar je bij wil zijn.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Pexels

Onderbuikreactie

Het fenomeen kan ontstaan tijdens de eerste date(s), maar evengoed als jullie al in een later stadium van jullie verhouding zitten. Singh: “Je weet dat iemand jou leuk vindt, je erkent zijn of haar goede kwaliteiten en je wil echt een relatie, maar het is alsof je jezelf moet forceren om iets te voelen dat er niet is. The ick betekent niet dat de persoon die je date iets verkeerd gedaan heeft. Ze zijn gewoon hoe ze zijn, maar dat irriteert je.”

“Mensen onderschatten vaak hoeveel onbewuste communicatie er plaatsvindt tussen mensen. Onze reacties op iemands geur, gedrag of waardesystemen kunnen grotendeels onbewust zijn, en the ick komt meestal voort uit die onbewuste onderbuikreactie.”

Betekent het dan einde verhaal voor jullie eens je overschaduwd wordt door dit gevoel? “Ook al wil je je gevoelens rationaliseren en jezelf ervan overtuigen dat je deze persoon tóch leuk vindt, dit gevoel is moeilijk van je af te schudden. Uiteindelijk is het, als het op liefde aankomt, toch altijd het beste om je instincten te volgen.”

Poll Herken jij het gevoel van 'The Ick'? Ja

Nee Herken jij het gevoel van 'The Ick'? Ja (77%)

Nee (23%)

De grootste afknappers volgens NINA-lezeressen

Er is een heel scala aan factoren dat kan leiden tot dit complexe gevoel, maar in zijn simpelste vorm begint het vaak met een afknapper. Wij vroegen aan jullie wat de grootste turn-offs zijn tijdens dates. Singles die zich in de woeste datingjungle bevinden: pak een pen en papier en noteer.

Volledig scherm © Getty Images

1. Een stinkende adem

2. Te veel op de smartphone zitten

3. Alleen over zichzelf praten, niet luisteren

4. Een slechte lijfgeur

5. Roken

6. Te veel alcohol drinken

7. De rekening willen splitten

8. Smakken tijdens het eten

Lees ook: