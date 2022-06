“Papa, mijn partner lijkt steeds meer op jou.” Psycholoog legt uit hoe de band met je vader je relaties beïnvloedt

OPROEP. Beleef(de) jij een romance die niet mocht zijn? NINA wil je verhaal horen

Had jij al eens een geheime relatie? Beleefde je een romance die je omgeving afkeurde? Had je een affaire, tegen je principes in? Of kende je een prachtige liefde die het daglicht niet mocht of kon zien? Dan wil de redactie van NINA graag jouw verhaal horen.

11 mei