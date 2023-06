OPROEP. Val jij zoals Conner Rousseau ook op mannen en vrouwen? Wij horen graag jouw ervaring

In een video neemt Conner Rousseau een veertiental minuten de tijd om duidelijk te maken dat hij naast vrouwen, ook op mannen valt. Daarnaast legt de Vooruit-voorzitter uit waarom hij dat lang met niemand wilde delen. “Mijn geaardheid is iets waar ik zelf ongeveer drie jaar mee worstel. Maar ik merk nu dat het op een punt is gekomen dat het me enorm verlamt. We zijn 2023. Dat is geen issue in deze tijden, maar zelf heb ik het er toch lastig mee”, vertelt Rousseau in de video.