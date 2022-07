OPROEP. Staat jouw liefdesleven in de sterren geschreven? NINA zoekt mensen die daten volgens hun sterrenbeeld

Podcast Annick heeft bruisende seks met haar oude jeugdlief­de Ron. “Hij likte de champagne van tussen mijn billen”

Annick heeft prikkelende seks met jeugdliefde Ron, dertig jaar na hun eerste ontmoeting. Ron was toen 25 en Annick net 17, het waren haar ouders die een stokje voor die relatie staken. Nu, tijdens hun stiekeme afspraakjes, laait het vuur tussen de twee weer hoog op. Vooral die ene date op een zonovergoten picknickdeken in het bos zal Annick nooit vergeten. Ze vertelt over hoe Ron een fles ijskoude champagne over haar hals goot en hoe de bruisende vloeistof tussen haar borsten omlaag gleed. Het bezorgde haar kippenvel. Het hele verhaal hoor je in deze nieuwe aflevering van de HLN-podcast Mijn Superseks.

