OPROEP. NINA zoekt (anonieme) mannen die willen getuigen over hun penis

Een gesprek van man tot man. Een gesprek over de penis, en waar je — daar had je misschien nog niet aan gedacht — je medeman een hart mee onder de broekriem steekt. Want NINA is op zoek naar eerlijke verhalen van mannen, over hun penis en de mogelijke pijnpunten ervan.

Kamp jij met onzekerheden over de vorm, de grootte of de werking van je penis? Ben je net héél erg trots op jouw formaat? Of heb je een pakkend of bijzonder verhaal over je lid? Stuur dan een berichtje naar kato.zweegers@dpgmedia.be waarin je kort jouw situatie schetst. Vermeld ook zeker je telefoonnummer, zodat we je kunnen bereiken. Anonimiteit is gegarandeerd.