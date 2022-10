OPROEP. Mag NINA je liefdesproblemen helpen oplossen, met advies van een professional?

Ruben vraagt Genny ten huwelijk op haar favoriete plek op Ibiza. “Het duurde zo lang voor hij dé vraag stelde”

De Italiaanse Genny en Ruben zijn al jaren vrienden wanneer de vonk tussen hen overslaat. Dat ze allebei graag willen trouwen, staat buiten kijf. Wanneer Genny op een druilerige ochtend wakker wordt naast een bos bloemen met de boodschap‘Let me take you on an adventure’, wacht haar de verloving van haar leven. Hoe Ruben alles organiseerde en hoeveel hij betaalde voor zijn grootse aanzoek, verklapt hij ons ook.

15 september