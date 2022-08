OPROEP. Hoe leerden jij en je geliefde elkaar kennen? NINA wil jullie verhaal horen

PODCAST. Evy heeft seks met haar buurman in een leegstaand huis: “Hij trok mijn slipje uit met zijn tanden”

“We passeerden een huis dat er leeg uitzag. Het was volgens mij net verkocht en de eigenaars waren nog aan het verbouwen. ‘Kom, we nemen een kijkje’, zei hij. ‘Zulke huizen zijn meestal open’.” Evy (19) ontmoet de knappe Kevin (23) op Tinder. Afspreken blijkt makkelijker dan gedacht, want ze wonen in dezelfde straat. Wanneer ze elkaar voor het eerst zien, hebben ze spannende seks, op een harde betonnen vloer tussen het stof. Hoe Evy die unieke vrijpartij beleeft, hoor je in de zevende aflevering van de podcast ‘Mijn Superseks’.

3 augustus