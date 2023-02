Onze huwelijken duren steeds langer, maar relaties lopen sneller op de klippen. Relatie-experte Rika: “Meer jonge koppels met baby’s gaan uit elkaar”

Flirten als een pro doe je zo? Probeer de populaire ‘triangle method’: “Onfeilbaar”

Flirten, laat staan daten: er bestaat geen handleiding voor. Hoe weet je of de ander geïnteresseerd is en hoe geef je het signaal dat je gekust wil worden? Enter: de triangle method. Een populaire techniek op sociale media die dé truc zou zijn om een pro in flirten te worden. Experte in non-verbale communicatie Dana Ketels reageert en geeft zelf nog 10 tips.

10 februari