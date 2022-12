Niet op café of naar de film: deze 5 dates worden volgens onderzoek het populairst in 2023

Er werd al heel wat gezegd en geschreven over de trends van het afgelopen jaar. Maar het sociale mediaplatform Pinterest blikt liever vooruit. Het stelde een rapport op met de datingtrends voor 2023, en wat blijkt? We hebben genoeg van pinten pakken op café of diners bij kaarslicht. “Dit is een verrassende top vijf”, vindt ook relatietherapeut en seksuoloog Filip Geelen.

Het einde van het jaar is er, dus sociaal mediaplatform Pinterest maakt zoals altijd haar trendvoorspellingen voor 2023 bekend. Meer dan 400 miljoen gebruikers scrollen elke maand op de fotoapp, op zoek naar inspiratie voor hun moodboards.

“Mensen gebruiken Pinterest om plannen te maken voor de toekomst. Dit betekent dat we weten wat de toekomst biedt”, aldus het platform. En wie twijfelt: de afgelopen drie jaar kwam 80 procent van de voorspellingen uit. Opnieuw werden de zoekgegevens geanalyseerd en in een uitgebreid rapport gegoten. En wat ons daaruit nog het meeste opviel? Volgend jaar gaan we anders daten, toch als het van Gen Z afhangt.

De generatie Z’ers zijn maximum 23 jaar oud. Uit het rapport van Pinterest kunnen we afleiden dat ze de boel stevig door elkaar schudden. De jongere generatie is op zoek naar alternatieven voor een simpel avondje uit. Geen dinertje om achteraf een film mee te pikken, dus. Wel uitjes naar de boekenwinkel, het museum of een aquarium.

Expert: “Samen dingen beleven zorgt voor verbinding”

“Ik vind het een verrassende top vijf”, reageert relatietherapeut en seksuoloog Filip Geelen. “Een terrasje of een restaurant had ik eerder verwacht. Dat zijn vanuit de praktijk afspraakjes waar koppels naar teruggrijpen. Maar het is tof om een niet zo’n alledaagse invalshoek te kiezen, zoals op café gaan.”

Quote Bij dates waar letterlijk wat beweging in zit, kan dat dynamische voor een extra leuk aspect zorgen. Relatietherapeut Geelen

“Deze vijf afspraakjes zijn allemaal goede opties, want er is een extern gespreksonderwerp waardoor je niet moet focussen op het continue babbelen, moest je dat niet willen. Je bent op neutraal terrein, het kan gespreksonderwerpen oproepen waar je anders niet meteen op zou komen. En tot slot zorgen deze dates voor leuke herinneringen achteraf.”

“Het zijn daarnaast activiteiten met een open einde. Daarmee bedoel ik dat wie naar de film gaat, meer een script heeft. Aankomen, iets drinken, film kijken, praten over de film, misschien iets drinken en klaar. Bij een museum of een boekenhandel kan het nog alle kanten uit. Je kunt er een koffietje aanbreien als het gezellig is, maar er is geen vast eindmoment, zoals bij een film die gedaan is. En zo leer je misschien sneller waar de interesses van de ander liggen en of deze aansluiten bij die van jou.”

Wat is nu een ideale date?

“Meestal raad ik aan om iets te doen waar een soort activiteit aan verbonden is: wandelen in een bepaald park, naar de dierentuin gaan of een (kerst)markt bezoeken”, zegt Geelen. “Je hebt iets om op terug te vallen om over te praten. En je kunt de date zo lang of zo kort maken als je zelf wilt. Bij dates waar letterlijk wat beweging in zit, kan dat dynamische voor een extra leuk aspect zorgen.”

“Zo’n aanpak maakt het wat luchtiger en minder stoffig dan een droge ‘wij moeten elkaar nu zo goed mogelijk leren kennen aan dit tafeltje’.” Al is ook daar niets mis mee, want het draait om samen dingen beleven en herinneringen maken. “En dat zorgt sowieso voor verbinding”, zegt Geelen.

