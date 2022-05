Na jaren liefdespech vielen vijftigers Filip en Christine voor elkaar: “Er is meer passie dan ik ooit heb gekend”

Ex-pries­ter Mario (47) valt voor student Aljosha (28). “Ik wilde hem, maar tegelijk wilde ik geen echtbreker zijn”

In een vorig leven was Mario (47) de jongste priester van het land, tot hij iemand tegen het lijf liep voor wie hij wilde uittreden. Maar zijn ware liefde ontmoet hij pas later op een chatsite: de jongere student Aljosha (28). Lastig, want de twee zitten allebei in een vaste relatie. Ze besluiten om een brave vriendschap op te bouwen: moet wel lukken, toch? “Mijn vrienden zeiden me allemaal dat Aljosha zoals de kermis zou zijn: leuk voor even, tot de kermis vertrekt.”

10 mei