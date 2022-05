Mogen we nog flirten en moet het licht uit in de slaapkamer? Zo denkt de Vlaming over seksuele grenzen

Bijna 1 op de 4 ging al eens vreemd: seksenquê­te onthult hoe de Vlaming overspel benadert

Wat geldt als vreemdgaan? En als je je partner ooit al bedroog: waarom dan? Goed Gevoel en NINA onderzochten met iVox wat de Vlaming uitspookt tussen de lakens en dat leverde verrassende cijfers op. Want onze morele standpunten over vreemdgaan komen niet altijd overeen met wat we in werkelijkheid doen. Seksuologen Chloé De Bie en Wim Slabbinck fileren de resultaten. “Gelukkig spraken 2 op de 3 Vlamingen al over alternatieve relatievormen met hun partner.”

28 april