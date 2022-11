Mireille (61) heeft geen zin meer in seks, haar man (65) wél. Seksuoloog geeft raad: “Er is zeker nog hoop”

Kussen is een kunst: expert geeft tips om tongzoenen naar een hoger niveau te tillen

Te veel tong, te nat of ‘de wasmachine’ ... Er zijn heel wat afknappers als het op tongzoenen aankomt, maar omgekeerd kan de juiste techniek net bijzonder aantrekkelijk en opwindend zijn. Als je het goed doet, is kussen “een feestje in je mond”, volgens kusexpert Andréa Demirjian. Zij deelt enkele technieken om je mond-op-mondskills naar een hoger niveau te tillen. “De tong is een zeer sterke spier - gebruik hem alleen met finesse.”

16 november