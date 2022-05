“Mijn vriendin is bang van mij.” Frank (30) is verbaal agressief als hij gedronken heeft, seksuoloog Wim geeft raad

Na haar abortus werd Elke (38) gedumpt. “Hoe verwerk ik dat ik mijn kindje verloor uit liefde voor hém?”

Elke (38) raakt zwanger na negen maanden in een relatie met Bert (32). Maar hij voelt niks voor een kind en overtuigt haar om haar zwangerschap te beëindigen. Omdat ze hem niet kwijt wil, stemt ze in. “Vier dagen later – ik was nog aan het nabloeden van zijn kind dat hij weg wou – was hij opnieuw bij zijn ex. Hoe moet ik verwerken dat ik mijn kindje opgaf – uit liefde voor hém?” Onze seksuoloog en relatietherapeut Wim Slabbinck geeft advies om zo’n zwaar verlies te verwerken.

12 mei