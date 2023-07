MIJN ONGEWOON SEKSLEVEN. Op chique feestjes voor swingers is Kevin de ‘dragon’. “De koppels moeten op me jagen”

Dit is waarom mensen steeds opnieuw voor hun ex kiezen

Krijgt Carrie dan toch haar happy ending met Aidan? Morgen is het tweede seizoen van ‘And Just Like That...’ te zien op Streamz en kennen we het antwoord. In series en films gebeurt het vaak: opnieuw aanpappen met een ex. Maar is dat verstandig? Relatietherapeute Sarah Hertens legt uit waarom mensen het doen, onder welke voorwaarde het kan en hoe je dat patroon doorbreekt. “We vergeten dikwijls de slechte dingen uit zo’n vorige relatie.”