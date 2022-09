Maxime vraagt Issy ten huwelijk tijdens een duik in Thailand: “Ik ging nooit trouwen, en toen zag ik haar”

De Vlaamse Maxime is op wereldreis wanneer hij de Thaisy Issy leert kennen. De twee worden al snel verliefd en delen één grote passie: freediven. Het is meteen ook de manier waarop Maxime zijn liefde ten huwelijk vraagt. Al loopt dat niet helemaal volgens plan. “Het blad met ‘Wil je met mij trouwen’ verstopte ik in mijn wetsuit, zodat Issy niets zou merken.” Dácht hij … Hoe Maxime deze indrukwekkende verloving in het geheim voorbereidde én hoeveel hij ervoor betaalde, vertelt hij ook.

Tijdens zijn solorondreis in Zuidoost-Azië leert de Vlaamse Maxime de Thaise Issy kennen. Ze zit alleen aan een tafel in een typisch Thaise night market. “Dat is een ontmoetingsplaats voor locals waar muziek wordt gespeeld. In het midden zijn er tafeltjes en eromheen allerlei restaurantjes”, vertelt Maxime. “Mijn oog viel meteen op Issy. Ik zei tegen mezelf: als mijn pad thai op is en ze zit nog altijd aan die tafel, dan stap ik op haar af.”

En zo geschiedde. “Ik dacht eigenlijk: here we go again …”, lacht Issy. “Opnieuw een witte man die om mijn aandacht vraagt. Maar Maxime leek me een beleefde jongen.” De twee beginnen te babbelen en hebben meteen een leuke klik.

Verliefd in het Himalayagebergte

Het duo bracht daarna vier intense dagen door, maar dan duurde het nog een maand voor ze elkaar terugzagen. Maxime wou namelijk nog graag naar Nepal, en zocht nog een reispartner. Issy ging in op zijn voorstel. Het werd een pittige reis van twee weken door het Himalayagebergte. “Zonder comfort, van berghut naar berghut. Issy klaagde geen seconde. Na die reis wist ik: ik laat haar nooit meer los.”

Ook Issy besefte toen dat Maxime de man van haar leven was. “De trip was vreselijk”, lacht ze. “Op een bepaald moment verdwaalden we en hadden we nog maar een beetje water in onze kruik. Maxime twijfelde geen seconde en gaf alles aan mij. Toen wist ik: deze jongen is speciaal.”

Ring zo helder als de zee

“Mijn plan om Issy ten huwelijk te vragen, smeedde ik in België”, vertelt Maxime. “We delen een passie voor freediven, dat is duiken zonder zuurstofflessen en met zwemvliezen van zo’n halve meter lang. Ik wist al snel dat ik haar op die manier ten huwelijk ging vragen, onder water dus.” De verlovingsring liet Maxime maken bij een Gentse juwelier. “Ik liet er saffierblauwe diamantjes in verwerken die dezelfde kleur hebben als de Andamanse Zee, de zee waar we tijdens onze volgende trip zouden gaan duiken. Als je die in het zonlicht houdt, kleuren ze even smaragdblauw als het water.”

De vlucht van Maximes leven

Met een doordacht plan van aanpak vertrekt Maxime voor ‘de vlucht van zijn leven’. “Ik was echt zenuwachtig. Ik ben iemand die vrijheid hoog in het vaandel draagt en zei daarom altijd dat ik niet wou trouwen. Ik stapte het vliegtuig dus op met een bang hartje, maar diep vanbinnen wist ik dat ik nog nooit zo zeker was van een beslissing.”

Tijdens de dagen die volgden, keek Maxime reikhalzend uit naar dé dag. Het stel kocht kaartjes voor een catamarantocht die hen naar een koraalrif in de Andamanse Zee zou brengen. Daar stond een freedive op de planning en zou Maxime zijn plan uitvoeren. “Omdat ik bang was de ring te verliezen, besloot ik hem pas na het aanzoek te geven. In plaats daarvan schreef ik op een blad papier: ‘Wil je met mij trouwen?’ Dat liet ik plastificeren en verstopte ik onder mijn wetsuit. Ik had daarvoor speciaal eentje met lange mouwen aangetrokken, zodat Issy zeker niets door zou hebben.”

“Dat dácht hij”, lacht Issy. “Ik stelde me geen vragen bij zijn lange wetsuit, want ik weet dat zijn huid het moeilijk heeft met de Thaise zon. Maar net voor de duik gaf ik hem nog een knuffel. Zijn buik voelde wel erg hard aan... Ook noemde de catamarantocht de Honeymoon Suite Tour, maar zelfs daar had ik niet verder bij nagedacht.”

‘Oh nee, drijfvuil!’

Eenmaal onder water, zo’n vier meter diep, slaagt Maxime erin om het blad te verstoppen in een koraalrif. “Ik deed teken naar Issy dat ze naar mij moest zwemmen, omdat ik ‘een clownfish’ had gevonden. Zij lachte, want ze had al honderden Nemo’s gezien”, lacht Maxime. “Ik had dus beter een andere vis uitgekozen, maar uiteindelijk kwam ze toch af.” Al was de eerste reactie van Issy niet meteen wat Maxime verwachtte. “Ik zag in de verte dat er een blad in het koraalrif stak, en dacht meteen aan drijfvuil. Ik was zo kwaad!”, aldus Issy.

“Maar toen zag ze wat erop stond … Haar gezichtsuitdrukking was prachtig”, mijmert Maxime. “Ik wou heel hard ‘ja’ schreeuwen, maar moest op mijn ademhaling letten. Ik heb dus maar overduidelijk ‘ja’ geknikt en ben meteen naar Maxime toe gezwommen om hem te omhelzen”, aldus Issy. “Ik weet nog dat er een paar luchtbellen ontsnapten van enthousiasme. (lacht) Uiteindelijk zijn we hand in hand naar boven gezwommen en heeft ze aan het wateroppervlak nog eens volmondig ‘ja’ gezegd. Haar beste vriendin heeft het aanzoek gefilmd met onze GoPro. Heel toevallig was er ook een fotograaf mee op de catamaran. Hij legde alles vast op beeld.”

Slechts twee weken verloofd

Slechts twee weken na die prachtige dag, op 28 september 2021, trouwt het koppel in Phuket (Thailand). “We hebben hemel en aarde moeten bewegen om alles via de ambassade rond te krijgen. Uiteindelijk hebben we zelfs een roadtrip van 1.000 km moeten maken voor onze huwelijksakte. Als ik nu terugkijk op die drie weken, dan was het echt een rollercoaster van emoties”, zegt Issy.

“Maar het is ons wél gelukt. Het werd een bescheiden huwelijk met de familie en vrienden van Issy. Nu wonen we samen in België en werkt Issy hier als yogalerares. We zijn écht dolgelukkig”, besluit Maxime glimlachend.

