“Macht erotiseert.” 2 experts verklaren waarom veel vrouwen nog altijd graag rijke(re) mannen daten

Waarom willen jonge mannen oudere vrouwen daten? Relatiethe­ra­peut: “Op seksueel vlak vaak zijn ze vaak ongeremder”

Opvallende trend in datingland: er zijn steeds meer koppels waarbij de man jonger is dan de vrouw. Kijk naar Britney Spears (40) die recent Sam Asghari (28) huwde, of Olivia Wilde en Harry Styles die tien jaar verschillen. Zulke duo's worstelen niet zelden met nog meer vooroordelen dan wanneer de man ouder is. Hoe komt dat, en heeft zo’n relatie toch slaagkans? Een relatietherapeute licht toe. “Mannen zoeken vooral naar een partner die gelijkwaardig is.”

8 juli