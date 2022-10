Linda en Luc vinden elkaar opnieuw na hun scheidingen: “Ons kerstmoment was de gamechanger”

Linda en Luc kennen elkaar al sinds hun jeugd. “Ik had als jonge gast al een boontje voor haar”, geeft Luc toe. Wanneer beiden gescheiden zijn, komen ze opnieuw op elkaars pad terecht. En toch hadden ze nog een duwtje in de rug nodig. Hun nieuw begin, de hervonden rust en hun toekomst samen, hebben ze allemaal te danken aan de dochter van Linda. “‘Zeg hem maar dat hij mij eens belt, hè’, lachte ik.”

Elk liefdesverhaal kent een begin. Een krachtige klik. Een eerste kus. Een connectie die niet meer loslaat. In deze rubriek vertellen lezers ons over de vonk die hun vlam aanwakkerde.

LINDA: “Na onze studies gingen we allebei op in ons eigen leven. We trouwden en kregen kinderen. We liepen elkaar sporadisch tegen het lijf, hier in Halle, altijd en ‘stoemelings’.”

LUC: “Ik had als jonge gast al een boontje voor Linda. Haar broer was mijn beste vriend en ik zag haar dus geregeld. Maar zij voelde toen niet wat ik voelde. (lacht) Linda’s dochter is net als ik kinesist in het ziekenhuis waar ik werk. Op een dag zei ze dat haar ouders uiteen waren gegaan en dat haar moeder door een moeilijke periode ging. Ik was toen nog gehuwd. Ik informeerde regelmatig naar Linda, maar daar bleef het ook bij.”

LINDA: “Tot ook Luc in een echtscheiding belandde en mijn dochter aan mij kwam vertellen dat hij het nu was die worstelde. ‘Zeg hem maar dat hij mij eens belt, hè’, lachte ik.”

LUC: “Ik had een midweek in Zeeland geboekt, om mijn hoofd leeg te maken. Dat was in de herfst. Ik nodigde Linda uit om een dagje naar mijn vakantieadres af te zakken. Dat deed ze ook. We gingen wandelen en ik kookte ’s avonds voor haar.”

LINDA: “Ik dacht: o, een wandelingetje, tof. Maar Luc nam mij op sleeptouw voor kilometers en kilometers. ’s Avonds maakte hij stevige kost: spruitjes met spek. Lekker, maar ik dacht meteen: lap, daar gaat mijn lijn. (lacht)”

LUC: “We kennen elkaar al sinds onze jeugd, dus je kan moeilijk spreken van een eerste indruk. Maar ik was heel blij dat Linda naar Zeeland was afgezakt, en ik genoot van haar gezelschap. Ik ben nogal energiek, maar Linda bracht meteen rust tijdens onze lange wandeling. We hadden heel fijne gesprekken.”

LINDA: “Ik ben met een gelukkig gevoel naar huis gereden.”

LINDA: “Na Zeeland trokken we meer en meer met elkaar op. Luc nam me op sleeptouw en liet mij wat meer bewegen. Hij is een verwoed wandelaar en fietser.”

Quote Toen werd duidelijk dat er meer dan vriend­schap was. Die avond hebben we voor het eerst gekust. Linda

LUC: “In de kerstperiode zaten we allebei alleen. Linda stelde voor om samen kerst te vieren. Ze zou een feestmenu maken. Toen werd duidelijk dat er meer dan vriendschap was. Die avond hebben we voor het eerst gekust.”

LINDA: “Toen sloeg de vlam in de pan - figuurlijk, hé. Eerst een paar weken onder de radar, en in februari hebben we onze relatie officieel bekendgemaakt. Een jaar later zijn we gaan samenwonen. Onze kinderen waren enthousiast. Iedereen klikt ook goed met elkaar.”

LUC: “(lacht) Bij mij was die er al toen we tieners waren.”

LINDA: “Voor mij was dat kerstmoment een gamechanger. Alles kwam samen. We hebben niet voor niets gekust toen. (knipoogt)”

LUC: “Eigenlijk hebben wij nog nooit echt ambras gehad.”

LINDA: “In het begin was er soms wrevel, omdat ik Luc niet kon bijhouden bij het wandelen of fietsen. Nu bewegen we op een tempo dat voor ons beiden goed aanvoelt. En we stoppen op tijd voor een koffie.”

LUC: “(breed grijnzend) Wat denk je zelf?”

LINDA: “Ja, volmondig ja!”

LINDA: “We zijn gelukkig en we kijken uit naar de toekomst.”

LUC: “We gaan volgend jaar allebei met pensioen. Dan zijn we 64. We hebben genoeg dienstjaren op de teller.”

LINDA: “We willen vooral volop genieten. Dingen doen samen. Op reis gaan en blijven fietsen en wandelen. Zonder dat er nog iets moet. Luc, een fervente motard, zal wat vaker kunnen toeren met vrienden. En we willen meer tijd met onze kleinkinderen.”

Linda & Luc Volledig scherm Linda Marcelis & Luk Ronsmans. © Pieter-Jan Vanstockstraeten • Linda Marcelis (63) werkt in Antwerpen als personal assistent in een groot mediabedrijf. • Luc Ronsmans (63) is kinesitherapeut in het AZ Sint-Maria in Halle. • Het koppel woont in Halle. • Linda en Luc zijn al zeven jaar een koppel, maar eigenlijk kennen ze elkaar al van in hun kindertijd. Ze groeiden op in dezelfde wijk en zaten in dezelfde muziekschool en turnclub. Samen met de andere buurjongens en -meisjes vormden ze een hechte vijftienkoppige vriendengroep. Na hun hogere studies verloren de twee elkaar uit het oog. Een paar decennia en twee echtscheidingen later vonden ze elkaar terug. • Ze hebben allebei twee kinderen, die ook al voor nageslacht gezorgd hebben: drie kleinzonen en één kleindochter.

