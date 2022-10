Lijkt je partner plots minder geïnteresseerd? Misschien is hij of zij wel aan ‘quiet dumping’ aan het doen

Plots voel je dat er iets loos is in je relatie: jullie hebben minder seks, je krijg minder berichtjes, gedaan met de spontane uitjes en open gesprekken. Misschien is je partner wel aan ‘quiet dumping’ aan het doen. Relatietherapeut Sarah Hertens verklaart het fenomeen, legt uit wat je kan doen en of er nog een weg terug is eens je zo’n koude behandeling krijgt van je geliefde. “Waarom heb je zelf niet de ballen om het gesprek aan te gaan?”

Steeds meer mensen doen aan ‘quiet quitting’ op hun werk: ze nemen geen ontslag, maar doen het uiterste minimum aan moeite. Worden ze hierdoor ontslagen? Dan is dat maar zo. En die trend van the bare minimum wordt ook doorgetrokken tot in het datinglandschap. Heel wat mensen die in een relatie zitten, doen aan ‘quiet dumping’. “Je partner kiest er dan voor om slechts een minimum aan moeite in jullie relatie te steken", legt TikTokker Daniel Hentschel uit in onderstaande video.

“Hij of zij heeft de interesse in jou verloren, maar wil niet degene zijn die de relatie beëindigt. Ze zijn er wel elke dag, maar ze zijn er niet écht. Op papier doen ze alle dingen die een partner hoort te doen, en voor anderen lijkt er niets aan de hand, maar jij weet genoeg.” Duidelijk. Relatietherapeut Sarah Hertens kende de term - “‘quiet dumping’, grappig!” - niet, maar het fenomeen - “jammer genoeg” - wel.

Sarah Hertens: “Minder dingen doen samen, zoals leuke uitjes, minder intimiteit, je partner die een korter lontje heeft of minder betrokken is, ... Op emotioneel vlak wordt er minder interesse getoond, hij of zij is veel sneller geïrriteerd, gaat zelf geen gesprekken meer aan en gaat dat soort dingen zelfs uit de weg. Ook fysiek is je partner dan waarschijnlijk afwezig: hij of zij zorgt ervoor dat ie zoveel mogelijk weg is van huis, er worden geen activiteiten meer gedaan of er is nauwelijks of geen seks meer.”

“Het zijn belangrijke signalen om op te pikken, maar ze zouden ook kunnen wijzen op een dipje door omstandigheden. Misschien zit je partner zelf niet goed in zijn of haar vel, of wie weet was er onlangs een overlijden in de familie. In dat geval hoeven die signalen niks te betekenen voor jullie, zolang je maar open communiceert over de veranderingen binnen jullie relatie en waar die aan kunnen liggen. Diezelfde signalen zouden echter effectief kunnen wijzen op je partner die twijfels heeft.

“Als je partner niet meer gelukkig is in de relatie, is het natuurlijk belangrijk dat hij of zij eerst voor zichzelf in kaart kan brengen waar dat aan ligt. Wat mis ik? Wat mis ik niet? Waar liggen mijn twijfels nu precies aan? Heeft het deels te maken met een dipje, omwille van omstandigheden? Of heeft het te maken met de kwaliteit van mijn relatie? Natuurlijk raad ik altijd aan om het gesprek hierover open te trekken, maar dat is niet voor iedereen even gemakkelijk. Zéker niet als je er zelf nog niet aan uit bent of die twijfels van tijdelijke duur zijn of niet. Zolang je blijft twijfelen, wil je de ander nog niet onnodig kwetsen.”

“Ik denk dat kwetsen niet altijd de bedoeling is van je partner. Je moet begrijpen dat communiceren niet voor iedereen even makkelijk is. Ik zal niet zeggen dat conflict uit de weg gaan de juiste manier is, maar dat komt wel regelmatig voor. Vooral de conflictvermijders onder ons gaan eigenlijk zo onbewust hun relatie kapot maken. Die gaan zo ambetant doen dat de ander op een bepaald moment zegt: hier stopt het, en zelf de relatie beëindigt. Dat is natuurlijk een beetje laf, zou je kunnen zeggen. Waarom heb je zelf niet de ballen om het gesprek aan te gaan?”

“Dat sommige mensen zulke conflicten uit de weg gaan, is eigenlijk jammer, want ik denk dat je anders veel kan oplossen. Als jij en je partner de relatieproblemen te lang laten aanslepen zonder ze te bespreken, is de relatie op den duur kapot en is er geen weg meer terug. Dan is het vijf na twaalf.”

“De andere persoon, die de zogenaamde koude behandeling ondergaat, zegt achteraf vaak: ‘ik heb nooit de kans gehad om er iets aan te doen. Als je me verteld had dat je twijfelde, had ik eraan kunnen werken.’ Als partner kan je wel degelijk signalen oppikken, maar mensen willen het soms gewoon niet zien. Mensen die niet goed zijn in praten over hun gevoelens, geven vaak indirecte signalen. Diep vanbinnen weten velen het eigenlijk al langer dat hun partner twijfelt. Ik denk dat het dus ook aan de ander is om alert te blijven.

“Kortom, als je langdurige veranderingen oppikt in je relatie, zeg dan: cut the crap, nu gaan we praten. Ik weet dat dat moeilijk is, zeker als jullie beiden conflictvermijders zijn. Maar je weet beter snel waar je aan toe bent, dan dat je in een destructieve relatie blijft zitten. Anders wordt het op den duur pas écht grimmig.”

“Ofwel kan je de klok terugdraaien en jullie relatie rechttrekken, ofwel kom je samen tot de conclusie: dit werkt niet. Cru gezegd: waarom blijven trekken aan een dood paard? Als het echt niet meer gaat, is het beter voor alle partijen om sneller de stekker eruit te trekken, dan het kapot te laten gaan. Want dat laat pas echt wondes na.”

