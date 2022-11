Kussen is een kunst: expert geeft tips om tongzoenen naar een hoger niveau te tillen

Te veel tong, te nat of ‘de wasmachine’ ... Er zijn heel wat afknappers als het op tongzoenen aankomt, maar omgekeerd kan de juiste techniek net bijzonder aantrekkelijk en opwindend zijn. Als je het goed doet, is kussen “een feestje in je mond”, volgens kusexpert Andréa Demirjian. Zij deelt enkele technieken om je mond-op-mondskills naar een hoger niveau te tillen. “De tong is een zeer sterke spier - gebruik hem alleen met finesse.”

‘French kissing', zo heet het bij de Amerikanen. ‘Muilen’ of ‘binnendraaien’, noemt de jeugd het wel eens. Tongzoenen: iedereen doet het, en toch wordt er zelden over gepraat eens je het volwassen leven bereikt. Laat staan over hoe je je skills in dat domein kan verbeteren. Jammer, want het kan wonderen doen voor de seksuele aantrekking tussen jou en je tegenspeler - of het nu gaat om een tinderdate of je echtgenoot. En het hoéft ook niet altijd een voorbode te zijn voor seks of er noodzakelijk toe te leiden.

Tongzoenen is ook leuk en sexy als activiteit op zich, en verdient minstens even veel aandacht. Als je het Andréa Demirjian vraagt alleszins. “Ik ben een hopeloze romanticus die per toeval auteur werd”, schrijft ze in haar boek ‘KISSING: Everything You Ever Wanted to Know About One of Life’s Sweetest Pleasures’. Zij deelde met de Amerikaanse website Refinery29 enkele technieken - klaar om ze uit te testen?

Tongen aanraken

Een veelgemaakte fout is je partner overdonderden met te véél tong, zeker aan het begin van jullie kus. Open je mond en raak de ander zijn tong voorzichtig aan met de jouwe. “De tong is een zeer sterke spier - gebruik hem alleen met finesse", aldus Demirjian. “Beweeg hem soepel en zachtjes.”

Verken de mond van je partner

Dat klinkt misschien gek, maar je moet het eens proberen. Ga met je tong heel zachtjes rond in de mond van je partner en ‘verken’ het gebied. Vergeet niet de binnenkant van hun wangen en hun gehemelte. Door dit te doen komt je erachter wat het plezier en de opwinding van je kustpartner verhoogt, zegt de expert, “vervolgens kan je je daar even op focussen”.

Quote Kussen kan een heerlijke, sterk geladen ervaring zijn van wederzijd­se passie. Andréa Demirjian

Doe een tongtango

Een tongtango klinkt intens, maar in feite zou je kussen wel als een soort dans kunnen zien. “Tongen kunnen soepel stromen, als een tandem. Een ‘tongtango’ kan met even veel vurigheid als zachtheid. Het kan een heerlijke, sterk geladen ervaring zijn van wederzijdse passie waarbij je je verloren kan voelen, als in een diepe oceaan van genot.”

Verstrengel jullie tongen

Beweeg jullie tongen om zo dicht mogelijk bij elkaar te komen, zodat je alle “smaken en geuren volledig in je kan opnemen”.

Ga traag ... in het begin

Wat tongzoenen betreft, hou je in het begin best een afwachtende houding aan. Begin jullie kussessie zachtjes en traag, en observeer hoe je partner reageert. Wordt de kus intenser, dan kan ook jij intenser kussen.

Zuig op de tong van je partner

Nog een tip van de Grieks-Armeense kusexpert: zuig zachtjes op de tong van je partner voor je 'm weer loslaat. Maar doe het voorzichtig en snel, zeker in het begin.

Volg het voorbeeld van je partner

Laat ook eens je parter leiden. Jullie kunnen beurt om beurt aangeven welk ritme en techniek jullie willen hanteren tijdens het kussen.

Zorg voor variatie

Dit is misschien wel de belangrijkste tip. Tongzoenen is leuk, maar je hoeft niet de hele tijd tegen de tong van je partner aan te zitten. Gooi tussendoor wat kussen met gesloten mond in de mix, of zoen ook eens in de nek. Bijt heel zachtjes op de lip of in de nek van de persoon die je kust, als hij of zij dat fijn vindt ten minste. En gebruik je handen: “Houd het gezicht van je partner vast of streel zijn haar, nek of lichaam, net zoals je zou doen bij een kus zonder tong.”

