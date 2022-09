Kim (30) werd gedumpt, kort na haar echtscheiding. Expert: “Je bent door Dennis geraakt op je zwakste punt”

Op vakantie met je ex, zoals Bart en Louis, een goed idee? “We zaten met elkaar opge­scheept in Zuid-Frankrijk”

Op vakantie gaan met je ex, dat kan netelig uitdraaien. Maar is zo’n reis dan gedoemd om te mislukken? Bart (42), die tien dagen naar Turkije ging met zijn ex, en Louis (46), voor wie een reisje naar Zuid-Frankrijk tot een verzoening leidde, getuigen. Een relatiecoach licht toe wat de valkuilen zijn. “Mijn ex vroeg me of ik ervoor open stond om met de kinderen op reis te gaan. Het zou niet zonder risico zijn: bijna twee jaar lang konden we nauwelijks een gesprek voeren zonder dat het explodeerde.”

