KIJK. Wat maakt een kus de perfecte kus? “Als je er kippenvel van krijgt”

Als het eens wat anders mag zijn dan bloemen of parfum: 16 originele valentijns­ca­deaus

Valentijnsdag loert om de hoek. Of je nu een lief hebt of niet, deze cadeautjes zijn een schot in de roos. Ja, ook voor rabiate valentijnshaters. Tijd om je grootste schat of je (single) vriend of vriendin in de watten te leggen - of jezelf natuurlijk. Happy Valentine/Galentine!