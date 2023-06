Kanker verziekt je seksleven, bevestigt onderzoek. “Vaginale droogte, medicatie of lager zelfbeeld zijn oorzaken”

EROTISCH VERHAAL. Zeemeermin Serena ziet na jaren haar zeevaarder terug. “Ik leg Jacks hand tussen mijn schubben”

Serena heeft haar geliefde, Jack, al jaren niet meer gezien. Zijn honger naar avontuur is onstilbaar dus bevaart hij onbevreesd de zeven zeeën, maar vandaag is hij terug. Op een heldere ochtend wacht zeemeermin Serena hem op. Het is een zinderend weerzien. ‘Wil je mijn wereld verkennen, zeeman?’ vraag ik. ‘Wil je ontdekken wat er schuilt achter de zinderende golven?”