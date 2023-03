Kán je lesbisch worden op latere leeftijd? Deze auteur raadt het iedereen aan: “Seks tussen vrouwen is véél vrijer”

Corinne (42) twijfelt of ze een man of vrouw wil. Seksuoloog: “Seksuele oriëntatie kan je kneden”

“We wilden aan een gezin beginnen toen hij me plots verliet voor een andere vrouw.” Corinne (42) is de weg kwijt in de liefde. Zes jaar geleden scheidde ze van haar man en sindsdien twijfelt ze om vrouwen te daten. Al blijkt dat dan weer bijlange niet zo simpel. “Mijn verlangen naar een gezin is heel groot. Misschien is second best — toch een man — beter dan niets in de liefde?”