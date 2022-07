Kan een relatie werken als je hetzelfde sterrenbeeld hebt als je partner? Astrologe Cato geeft advies

Geliefden Anne-Charlotte en Harry hebben hetzelfde sterrenbeeld, Vissen, en het had een kwartier gescheeld of ze hadden ook dezelfde verjaardag. “Toen we elkaar leerden kennen leek dat een teken dat we voor elkaar gemaakt zijn.” Door hun gelijkenissen is hun relatie sterk, al zijn er ook enkele uitdagingen. Astrologe Cato geeft gericht relatieadvies aan hen én andere koppels met hetzelfde sterrenbeeld. “Harry wacht liever af met grote beslissingen, dus hij kan mij afremmen in mijn impulsiviteit.”

Steeds meer mensen daten op basis van hun sterrenbeeld. In NINA’s nieuwe reeks ‘Astrolove’ achterhalen we of liefde écht in de sterren geschreven staat. Op basis van hun sterrenbeeld geeft een ervaren astrologe relatieadvies aan Vlamingen. Met wie matchen ze? Welke sterktes en conflicten voorspellen de planeten voor hen? Astrologe Cato voegt ook algemene tips voor elk sterrenbeeld toe.

Anne-Charlotte (25) en Harry (24) zijn al zes jaar samen, en ze verjaren nét niet op dezelfde dag. Ze hebben dus hetzelfde sterrenbeeld: Vissen. “Dat was meteen een gemeenschappelijk punt om over te praten, toen we elkaar op een fuif leerden kennen”, begint Anne-Charlotte. “‘Ah, jij bent ook van maart? Geboren op de vijftiende? Dat is één dag na mij!’ Als Harry vijftien minuten eerder was geboren, hadden we dezelfde verjaardag gehad. Het was precies een teken van een God die niet bestaat dat we voor elkaar gemaakt zijn, of toch ten minste bij elkaar passen. We hadden daarnaast ook veel dezelfde interesses waardoor we het goed konden vinden met elkaar.”

Het liefdesverhaal van Anne-Charlotte en Harry

De interesses brachten hen samen: ze begonnen een mooie relatie. Na drie jaar samen zijn, hadden Harry en Anne-Charlotte even een dipje. “Ik denk dat we tijdelijk op elkaar uitgekeken waren. Er werd langs beide kanten geen moeite meer gedaan. We dachten allebei: is het dit wel? Het voelde niet meer speciaal en plezant. Onze liefde was aan het uitdoven, dus we gingen uit elkaar.”

Maar na twee, drie maanden single zijn, kozen ze toch weer voor elkaar. “We beseften dat onze relatie hoe die was, toen we wel nog moeite deden voor elkaar. We kiezen nu bewust voor elkaar, omdat we weten hoeveel sterke punten onze relatie heeft.”

Sterke en zwakke punten van hun relatie

“We doen graag dezelfde dingen zoals zoals koken, wandelen, fietsen. Maar we hebben ook verschillende interesses: terwijl ik series binge, gamet hij liever. Daar laten we elkaar heel vrij in.” En dat is nodig, want sinds kort woont het koppel ook samen. “Harry is superordelijk, ik ben eerder een slons. Sinds we samenwonen, probeer ik daar heel hard aan te werken. Hij zal niet slordig worden voor mij, ik zal ordelijk moeten worden voor hem. Anders trapt hij het af, denk ik.” (lacht)

Quote Harry wacht liever af met grote beslissin­gen, dus hij kan mij afremmen in mijn impulsivi­teit. Soms is dat goed, maar soms denk ik: doe eens spontaan!

Een ander verschil tussen de twee ligt in de aard van Anne-Charlotte. “Ik kan heel impulsief zijn. Als ik iets in mijn hoofd krijg, wil ik het metéén. Bijvoorbeeld als het gaat om het boeken van een reis. Harry wacht liever af met grote beslissingen, dus hij kan mij afremmen in mijn impulsiviteit. Soms is dat goed, maar soms denk ik: doe eens spontaan! Daarin botsen we soms wel.”

Advies van astrologe

Mensen met hetzelfde sterrenbeeld vormen vaak prima koppels, weet Cato. “We zien dat veel koppels die lang samen zijn hun verjaardag dicht bij elkaar hebben. Omdat er veel gelijkenissen zijn, zal je jezelf sneller herkennen in de ander, en dat voelt een beetje als thuiskomen. Ze zijn beiden Vissen: dat is een beweeglijk waterteken. Mensen met beweeglijke tekens zijn geboren aan het einde van een seizoen: Tweelingen, Maagd en Boogschutter zijn ook beweeglijke tekens. Beweeglijke tekens zijn flexibel, go with the flow en meegaand. Watertekens hebben veel medeleven, inlevingsvermogen en zijn heel intuïtief. Als ze dat willen, toch.”

Een valkuil voor watertekens is je te hard laten leiden door je gevoelens. “Ze kunnen in een slachtofferrol vallen, melancholisch zijn en de realiteit niet goed zien voor wat het is. Daardoor zijn ze vaak heel creatief: veel muzikanten en andere artiesten hebben vissenenergie.”

Volledig scherm Cato Vermeulen is professioneel astrologe. © Socials

Een beetje diepgaander

Botst dat dan niet, vraag je je af? “Nee, want iemands astrologische chart bestaat uit zoveel meer dan alleen het zonneteken. Als ik die van Anne-Charlotte en Harry dieper analyseer, zie ik dat er wel veel verschillen zijn tussen hen. Maar dat maakt het misschien juist interessant, pittig en vurig. Dat zorgt misschien ergens ook wel voor de lijm tussen hen. Wat mij opvalt is dat ze beiden een maanteken hebben dat een luchtteken is. Anne-Charlotte haar maan staat in Tweelingen, die van Harry in Weegschaal. Je maanteken gaat over hoe je emotionele voldoening vindt en wat je doet op dagdagelijkse basis om jezelf gelukkig te maken. Dat verschil kan misschien voor een stuk verklaren dat de ene slordig is, en andere niet.”

“Om een langetermijnrelatie te doen slagen, moeten er contacten zijn in Saturnus. Saturnus bepaalt namelijk of je bereid bent werk in de relatie te steken. Natuurlijk kent elke relatie struikelblokken en moeilijke momenten. Maar als er totaal geen Saturnuscontacten zijn bij een partner, is de relatie meestal van korte duur. Maar zij hebben dat dus. Ik zie heel veel groeipotentieel bij hen.”

Over astrolove In deze reeks geeft astrologe Cato Vermeulen datingadvies op basis van het sterrenbeeld. Voor ze zelf met iemand op date gaat, analyseert ze altijd eerst hun birth chart of geboortehoroscoop (iemands astrologisch profiel, afhankelijk van de plaats en tijd waar hij of zij geboren is, red.) Cato: "Op die manier weet ik of onze match potentieel heeft en wat voor vlees er in de kuip ligt. Ik heb al charts voor mij gehad waarvan ik dacht: wauw, in theorie zouden wij een perfecte match kunnen zijn, maar dat bleek dan in realiteit niet te kloppen. Andersom heb ik bij klanten ook al charts gezien met veel uitdagingen en moeilijkheden, die toch een heel sterke relatie bleken te hebben." "De theorie kan dus vaak verschillen van de praktijk. Veel hangt ook af van de timing: in welke levensfase iemand zit, wat zijn of haar bewustzijnsniveau op dat moment is en de bereidheid om aan zichzelf en de relatie te werken. Vooral die laatste factor is erg belangrijk." Meer weten? Contacteer Cato via haar website.

