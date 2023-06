Kaat schrok van wat kanker met haar libido deed, net als 8 op de 10 Belgen. “Niet alle partners vangen het goed op”

COLUMN. Goedele Liekens mild voor koppels die seks hebben met anderen. “Niet alleen orgieën”

Over swingers bestaan massa’s vooroordelen. Ook Goedele Liekens had ze. Tot er in haar vriendenkring een koppel hun avonturen aan haar toevertrouwt. “Ik ga mee om te kijken, en om me te laten bekijken als we vrijen.” Daar steekt de seksuoloog vier concrete dingen vanop, vertelt ze deze week in haar column. Al waarschuwt ze ons ook, want voor één regel moet je àltijd waakzaam blijven.