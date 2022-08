Jeugd van vandaag hunkert naar meer intimiteit tussen de lakens: “Vroeger was er vooral druk om meer seks te hebben. En die seks was niet noodzakelijk goed of aangenaam”

“Hij was het menselijke equivalent van een DKNY-jurk. Je weet dat hij niet je ding is, maar hij is er en dus probeer je hem toch maar uit.” In een van de eerste afleveringen van de Amerikaanse fictiereeks Sex and the City uit 1998 laat de rijke columniste Carrie Bradshaw vallen dat ze erop uit is om “seks te hebben als een man”. Ze wil zich bevrijden van de gangbare zedennormen en kiest daarbij voor een scenario waarin haar bedpartners even inwisselbaar worden als de designerjurken in haar kleerkast.