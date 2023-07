Je seksuele voorkeuren verklappen meer dan je denkt: “Zijn job is hard, dus in bed draagt hij graag een luier”

Wat vind jij een afknapper in bed? 40 Vlamingen reageren: “Iemand die kust als een wasmachine”

Wat vind jij een seksuele afknapper? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 42.000 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Als hij te lief is en niet weet waarmee hij bezig is daar beneden.”