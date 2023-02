Je ex een stevige steek sturen op valentijn? Met deze treitercadeaus voor hem of haar lijm je je gebroken hart

Viva valentijn, maar dat geldt niet voor iedereen. Terwijl veel harten overlopen van liefde, blijven anderen gebroken achter. Ook singles, met of zonder liefdesverdriet, kunnen het beste uit valentijn halen. Hoe? Met een ludiek cadeau gericht aan de ex, zoals een kakkerlak die zijn of haar naam draagt.

1. Koen of Karen, de kakkerlak

Exen worden vaak vergeleken met (vieze) dieren. “Ze is zo’n vuile rat” of “hij is zo’n laffe hond”. Ook voor een anti-valentijnscadeau kan je in het rijk der dieren blijven. In Amerika vind je dierentuinen die een beestje naar je ex vernoemen. De San Antonio Zoo in Texas zette bijvoorbeeld de ‘cry me a cockroach’-campagne op poten.

Voor een donatie van zo’n 5 à 25 dollar (omgerekend zo’n 4,5 tot 23 euro), kan je een kakkerlak of een ander knaagdier ‘besmetten’ met de naam van jouw ex. Jij krijgt daar een bewijsje van en jouw ex (mocht je dat willen) ook. De zoo stuurt dan een digitaal valentijnskaartje op naar de ex, met de boodschap dat er een kakkerlak naar hem of haar vernoemd werd.

De Bronx Zoo in New York doet exact hetzelfde, al kan je er ook een totebag of mok bestellen met jouw kakkerlak op. En het allerbeste? De andere diertjes in de zoo krijgen de kakkerlak nadien in hun voederbakje.

Meer info vind je hier.

2. Kak maar, kat!

Een ander, maar even leuk anti-valentijnscadeau met een dierengeurtje kan je afgeven dankzij Animal Friends Humane Society. Het dierenasiel vernoemt voor slechts 5 dollar (4,5 euro) kattenbakken naar de naam van jouw ex. En de katten? Die geven je ex nadien nog een extra boodschap.

Meer info vind je hier.

3. Je penis poetsen

Zocht je ex na jullie breuk al meteen nieuwe horizonten op? Doe hem dan een trimset cadeau. In het ‘Willy’-pakketje voor ‘a man on the move’ vindt hij een borsteltje voor zijn schaamhaar, een schaartje, een spiegeltje en zelfs een penisjuweel. Een ludieke steek onder water om aan te geven dat hij zijn zaakje down there best eens mag opschonen.

Meer info vind je hier.

Volledig scherm Verzorgingsset voor de penis © Amazon

4. Zijn er nog vissen, euhm, drollen in de zee?

Heeft je ex tijdens jullie relatie andere vissen in de zee opgezocht? Dan bestaat er geen beter cadeau dan het spelletje ‘drollen vangen’. De perfecte boodschap om aan te geven dat hij of zij in de toekomst toch alleen maar ‘shit’ uit de vrijgezellenpoel zal hengelen. Want jij bent zonder twijfel de enige koning(in) van de zee.

Meer info vind je hier.

5. Toiletpapier, hier

Om in het bruine thema te blijven, heb je nog een andere optie. Toiletpapiermerk Who Gives a Crap heeft een erg lollige valentijnsactie op poten gezet, Flush Your Ex. Het bedrijf roept iedereen met liefdesverdriet op om oude hartstochtelijke brieven van je ex, foto’s, kaartjes … naar hen op te sturen. Die worden dan verwerkt tot toiletpapier. Behandelde je ex jou als stront? Dan geeft Flush Your Ex jou de kans om je liefdesverdriet letterlijk weg te spoelen.

Meer info vind je hier.

6. ‘Ik heb een hele mooie, splinternieuwe boot’

Was de carrière van je ex belangrijker dan jullie datenights? Of zette hij of zij al zijn verdiensten aan de kant voor een droomauto, een boot of een sportvliegtuigje, waardoor jullie dates standaard in een fastfoodketen plaatsvonden? Je kan de grootheidswaanzin van je ex een stevige deuk geven door hem of haar een miniatuurbeeldje te bezorgen van zijn of haar vurige droom. Online vind je er genoeg!

Of was je ex alleen met zichzelf bezig? Dan kan je ook die karaktereigenschap in de verf zetten. Je kan namelijk een 3D-popje van je ex laten maken. Zo kan hij of zij zichzelf op elk moment van de dag bewonderen.

Meer info vind je hier.

Volledig scherm Links: spel 'drollen vangen'. Rechts: miniatuurbeeldje © Feestartikelen.be / Amazon

7. Vuilbak(kes)

Trashtalk, iedereen is er schuldig aan wanneer het op ex-liefdes aankomt. Maar sinds kort kan je die trashtalk ook letterlijk nemen. Het Amerikaanse afvalverwerkingsbedrijf Business Waste vernoemt vuilbakken (volledig gratis!) naar jouw ex én zorgt zelfs voor een opschrift op de vuilbak.

Meer info vind je hier.

8. 100 penissnoepjes

Was je ex een echte dick? Dan kan je een ‘bag of dicks’ versturen naar zijn adres, volledig anoniem. Wil je hem nog extra ‘lik op dick’ geven? Je kan ook penisconfetti mee met je pakketje opsturen of kiezen voor een doos vol penissnoepjes.

Meer info vind je hier.

9. Klein maar fijn

Een laatste optie is dat je natuurlijk zelf stiekem een ‘cadeautje’ in de brievenbus van je ex gaat droppen. Klein maar fijn dus én met de nodige steek onder water. Cadeautjes die door de gleuf van de brievenbus kunnen? Een anti-valentijnskaartje, een totebag met een duidelijke boodschap of een T-shirt met een treiterende tekstje.

Volledig scherm Een totebag met duidelijk boodschap. © Redbubble.com

