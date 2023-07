Ja, op reis gaan met je partner is een relatietest. Hierin schuilen de gevaren

Marijn (39) is 6 weken bij zijn nieuwe vriendin en nu al gaat het koppel op reis. Dapper, want een vakantie legt de rode vlaggen in een relatie bloot, zegt seksuologe Chloé De Bie. Wat als er irritaties zijn? Of jullie andere dingen willen doen? Wat als je geen plezier maakt? Niet alles betekent onheil voor een relatie, maar deze pijnpunten wel. “Dit kan als een strandbal in je gezicht knallen.”