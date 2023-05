Is het een slecht teken als je partner vaak masturbeert? En maken speeltjes je minder gevoelig?

Wat is je grootste seksblun­der? Eerlijke reacties van 40 Vlamingen: “Ik viel in slaap tijdens een blowjob”

Wat is je grootste seksuele blunder? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 39.400 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “In het heetst van de strijd knalde ik met mijn hoofd tegen de bedrand. Ik viel flauw terwijl hij kwam.”