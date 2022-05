Microchea­ting is het nieuwe vreemdgaan, waarschuwt relatiethe­ra­peut Chloé De Bie. “Overspel gebeurt omdat we te weinig aan onszelf denken”

Nu we zo goed als altijd met onze partner thuiszitten, zou je denken dat ontrouw haast onmogelijk is. Helaas is het tegengestelde waar: het is nog nooit zo makkelijk en aantrekkelijk geweest. Met dank aan de toegenomen digitalisering, zegt relatietherapeut Chloé De Bie. “Door de komst van internet en social media zijn de grenzen van overspel vervaagd. Er zijn meer mogelijkheden, het gevaar is groter.” Ze legt uit waarom mensen überhaupt een scheve schaats rijden én hoe je als koppel kunt omgaan met de digitale verleidingen.

28 december