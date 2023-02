Veel Vlamingen willen trio beleven. Hoe voer je die fantasie eindelijk echt uit? “Zeg dít aan je partner”

Bijna iedereen heeft al eens gefantaseerd over een triootje. Maar het echt doen is een heel ander verhaal. Seksuoloog Wim Slabbinck legt uit hoe je je als koppel voorbereidt, hoe je een derde persoon vindt en vooral: hoe je vermijdt dat het uitdraait op een flop in bed. “Weet dat niet alles hoeft te gebeuren in één keer. Een fantasie omzetten in de praktijk lukt beter als je stapsgewijs werkt.”

13 januari