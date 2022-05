“Ik mag haar niet meer aanraken.” Sinds Vera kanker kreeg, wil ze geen seks meer. Seksuoloog geeft advies

“Ik zou mijn vrouw zo verlaten.” Gehuwde Wout (40) valt opnieuw voor zijn ex-lief, seksuoloog Wim geeft raad

Het huwelijk van Wout (40) zit al een tijd stevig in het slop. Dat wordt nog erger wanneer hij zijn ex-lief Ann (39) tegenkomt en de vonk opnieuw overslaat, zelfs vuriger dan ooit. Wout is bereid zijn vrouw te verlaten, maar Ann twijfelt over de slaagkansen van hun affaire. Daarbovenop doet de huidige vrouw van Wout er alles aan om hun huwelijk te redden. “Ik word verscheurd tussen mijn ex-lief en mijn vrouw.” Seksuoloog Wim Slabbinck geeft raad én een praktische doetip. “Het is moeilijk om te genieten van wat je thuis hebt als je naar iemand anders verlangt.”

