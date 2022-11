Hints geven aan je partner als je wil trouwen: is dat een goed idee? Relatietherapeut Sarah reageert

Sinds april 2021 spat de liefde ervan af tussen Jitske van de Veire, dochter van Peter van de Veire, en haar vriendin Dym. Iets meer dan een jaar geleden deelde het koppel ook hun eerste foto samen: “International lesbian day: da’s de liefde van m’n leven vieren. Mógen vieren. Kunnen vieren. En die liefde die niet voor iedereen zo’n evidentie is blijven tonen.”

Dat de twee alleen nog maar meer naar elkaar toegegroeid zijn, bewijst het heuglijke nieuws van hun verloving. “Het was op voorhand al wel een beetje grappig afgesproken van: ‘Ik ga het vragen en jij niet’, dus zo is het gebeurd”, zo vertelt Jitske over het huwelijksaanzoek. Dym stelde de vraag in Gent op “exact de goede manier”, klinkt het. “Het was heel intiem en heel fijn.”

Eerst een trouwdatum, dan het huwelijksaanzoek

Begin oktober gaf Van de Veire nog een ‘subtiele’ hint op Instagram dat ze graag wil trouwen met haar vriendin. “Mijn lief hangt de planken op thuis. Ik wil daarmee trouwen maar ze vraagt me niet. Dus bij deze nog eens een subtiele hint. Maar ze hangt dus de planken op thuis. Verliefd.”

Ook opvallend: Jitske en Dym hadden voor de verloving al een datum in gedachten voor hun huwelijk. Dat de verloving een complete verrassing was, is bij Jitske en Dym dus allesbehalve het geval. Maar op hun liefdesgeluk lijkt het alvast geen invloed te hebben. Uitzonderlijk is het eveneens: je hoort het vaker. Van koppels die eerst de praktische (lees: financiële) kant van het huwelijk doornemen voor ze de stap zetten over partners die hint na hint droppen tot bridezilla’s in spe die nukkig wachten tot de dag eindelijk aanbreekt.

‘Maak een verloving niet groter dan het is’

De realiteit staat met andere woorden vaak in schril contrast met wat we in films voorgeschoteld krijgen. In romcoms is er zelden of nooit sprake van een vermoeden, integendeel: de mond van het (vrouwelijk) personage valt open, waarna krokodillentranen van geluk volgen. Maar wat is het beste scenario? Is het plannen van of hints geven voor een verloving not done in liefdesland? Of is het net heel normaal en gezond om eerst te praten over the next step?

Relatietherapeut Sarah Hertens zet de hopeloze romantici onder ons met beide voeten weer op de grond. “Aan de ene kant mogen we een verloving niet groter maken dan het is. Het is een symbool van grote liefde, maar tegelijkertijd ook maar de eerst stap naar het huwelijk toe, dat ongetwijfeld een pak ‘definitiever’ aanvoelt. Aan de andere kant blijft het een bijzonder engagement dat je aangaat. En dan weet je maar beter hoe de vork in de steel zit: op welke manier willen jullie je relatie vormgeven? En is de intentie om de rest van je leven samen te delen wederzijds?”

Volledig scherm Relatietherapeut Sarah Hertens. © VTM

Tips van de expert: het pre-verlovingsgesprek

“Meestal voel je als koppel wel aan wanneer je klaar bent voor de volgende stap en spreek je dat automatisch ook uit naar elkaar”, sust Sarah Hertens. Het Gezamenlijke Toekomst-gesprek komt er meestal spontaan. Maar voel je dat je de conversatie beter zelf op gang brengt, dan tipt de relatietherapeut om het in eerste instantie algemeen te houden. “Vraag je partner eerst hoe hij of zij naar jullie relatie kijkt nu, en wat zijn visie is op de toekomst. Samen doelen en projecten hebben maakt een inherent deel uit van relaties. En inderdaad, trouwen kan daar een deel van zijn. Maar ik zie in de praktijk ook geregeld dat het een discussiepunt vormt tussen partners.”

Als de ene wel in het huwelijksbootje wilt stappen en de ander (nog) niet, is het belangrijk om te achterhalen wààrom een van de twee partijen weerstand voelt, vindt Sarah Hertens. “Maar pushen, forceren of zelfs hints geven is in dat geval geen goed idee. Het heeft een averechts effect: je gaat je partner alleen maar wegduwen.”

Haal de gemeenschappelijke agenda niet boven

Weten jullie van elkaar dat jullie met elkaar willen trouwen, dan zijn natuurlijk alle ogen gericht op het aanzoek zelf. En in tegenstelling tot het gesprek over de toekomst, is Sarah Hertens nu wél fan van een vleugje geheimdoenerij. Wil je gevraagd worden, leg je partner dus geen deadline op. En prik al zeker al niet zelf een datum voor het aanzoek in jullie gemeenschappelijke agenda. “Aan het huwelijksaanzoek wordt meestal veel aandacht aan geschonken: de timing, setting en sfeer moeten juist zitten, idealiter is er ook nog eens een verrassingselement aan gekoppeld. Maar een huwelijksaanzoek moet vooral uit het hart komen: pas dan is het echt geslaagd. Forceer je dat, dan gaat er een groot deel van de magie verloren.”

